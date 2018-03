FP-Seidl: Stuwerviertel - SPÖ-Exekutivspitze putzt sich an Polizisten ab

Tatsachenverdrehung spricht Bände

Wien (OTS) - Nachdem die FPÖ immer wieder festhält, dass die engagierten und sehr oft über ihre Leistungsgrenzen gehenden Exekutivbeamten in Wien selbst Opfer eines rigiden Sparkurses der SPÖ-Polizeispitze in der Bundeshauptstadt sind, verwundert die versuchte Tatsachenverdrehung beim sensiblen Thema "Stuwerviertel" doch einigermaßen. "Nie haben wir die dort tätigen Exekutivbeamten, welche im Rahmen der ihnen von der roten Polizeiführung gegebenen Möglichkeiten im Interesse der Bevölkerung hervorragende Arbeit leisten, in irgendeiner Weise beschuldigt sondern stets die glasklar Verantwortlichen, nämlich eben jene SPÖ-Polizeispitze in Wien", betont der Leopoldstädter FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Seidl. Darüber hinaus haben wir auch wiederholt ein Mindestmaß an Aktivität vom politisch Verantwortlichen in Leopoldstadt, SPÖ-Bezirksvorsteher Hora, eingefordert. "Zu dieser Kritik stehen wir, auch wenn die SPÖ diese aus wahltaktischen Überlegungen falsch zu interpretieren versucht", hält Seidl fest. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747