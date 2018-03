SPÖ-Termine von 29. Juli bis 4. August 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 29. Juli 2013:

Bundesministerin Claudia Schmied besucht die Künstlerstadt Gmünd in Kärnten (vormittags).

10.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek nimmt gemeinsam mit der AK-Expertin Ingrid Moritz in einer Pressekonferenz zum Thema "Frauenpensionsalter und arbeitsmarktpolitische Implikationen" Stellung (Büro der Ministerin, Minoritenplatz 3, 1014 Wien).

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt im Rahmen eines Bundesländertages in Salzburg an einem Pressegespräch gemeinsamen mit SPÖ-Abgeordnetem Johann Maier zum Thema "Aktuelles aus der Bundespolitik" Stellung (Original Bosna - Imbiss Congress, Gerhard Sailer, Franz Joseph Straße 2, 5020 Salzburg).

13.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages in Salzburg die Gebietskrankenkasse Salzburg (Engelbert-Weiß-Weg 10, Salzburg).

15.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt im Rahmen eines Bundesländertages in Salzburg an einer Aktion der SPÖ-Frauen Salzburg teil (Südtirolerplatz, Salzburg).

20.00 Uhr Im Rahmen des Carinthischen Sommers besucht Bundesministerin Claudia Schmied gemeinsam mit Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmannstellvertreterin Gabriele Schaunig und Intendant Thomas Schlee das Konzert "cs_alternativ" (Congress Center Villach, Europaplatz 1, 9500 Villach).

DIENSTAG, 30. Juli 2013:

10.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht das Liaunig Museum (Neuhaus 41, 9155 Neuhaus).

MITTWOCH, 31. Juli 2013:

10.00 Uhr Pressekonferenz auf der Baustelle des zukünftigen Literaturmuseums gemeinsam mit Bundesministerin Claudia Schmied und Generaldirektorin Johanna Rachinger (Johannesgasse 6, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 1. August 2013:

10.00 Uhr Innovationsministerin Doris Bures bei einer gemeinsamen AIT-bmvit-Pressekonferenz mit Landeshauptmann Hans Niessl, ASBÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller und Michaela Fritz, Head of AIT Health & Environment, Präsidentin AAL-Austria zum Thema "smart home - selbstbestimmtes Altern" - modernste Technologien im betreuten Wohnen (Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien).

10.00 Uhr Über Sorgen der Pensionisten und Lösungsvorschläge zur Pensionssicherung spricht PVÖ-Präsident Karl Blecha zum Thema "Bei der Nationalratswahl geht's um unsere Pensionen!" (Café Griensteidl, Karl Kraus Saal, Michaelerplatz 2, 1010 Wien).

FREITAG, 2. August 2013:

8.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek gemeinsam mit Landesrätin Verena Dunst beim Frühstück "AlleinerzieherInnenurlaub" (Seehotel Rust, Am Seekanal 2-4 7071 Rust).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der SPÖ-Wien-Bäder-Tour (Döblinger Bad, Geweygasse 6, 1190 Wien).

10.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt an der Eröffnung der Böhmerwald Messe teil (Raiffeisenplatz 1, 4161 Ulrichsberg).

18.00 BürgerInnenkonvent - Die SPÖ lädt zur Abschlussveranstaltung der BürgerInnendialoge in die MetaHall in Wien. Zehn BürgerInnenforderungen aus den Dialogen, die die SPÖ in den vergangenen Wochen geführt hat, werden dem Bundeskanzler und den SPÖ-Regierungsmitgliedern präsentiert. Diese fließen ins Wahlprogramm ein, das am 3. August beim SPÖ-Bundesparteirat beschlossen wird. (METAstadt, Dr. Otto Neurath Gasse 3, 1220 Wien).

SAMSTAG, 3. August 2013:

9.00 Uhr Anlässlich der kommenden Nationalratswahlen findet ein SPÖ-Bundesparteirat statt. Auf der Tagesordnung steht die Beschlussfassung des Wahlprogramms sowie die Abstimmung über die KandidatInnenliste. Um Anmeldung wird gebeten. Akkreditierung bitte im SPÖ-Pressedienst unter Tel.: 01/53427-275, Frau Michaele Pavelka, oder per E-Mail an: Michaele.Pavelka @ spoe.at (METAstadt, Dr. Otto Neurath Gasse 3, 1220 Wien).

19.00 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann lädt zum SPÖ-Sommerfest (Gartenhotel Altmannsdorf, Hoffingergasse 26-28, 1120 Wien).

SONNTAG, 4. August 2013:

9.30 Uhr Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Hauermarkt und Kellergassenfest in Wagram ob der Traisen (3133 Wagram bei Traismauer).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der SPÖ-Wien-Bäder-Tour (Donaustädter Bad, Portnergasse 38, 1022 Wien).

11.00 Uhr Sportminister Gerald Klug nimmt an der Eröffnungsfeier der Sportanlage Stainz teil (Sportanlage, Sauerbrunnstraße 75, 8510 Stainz).

