Karlheinz Töchterle: Betreffende Universitäten bekommen Geld umgehend ersetzt

Wissenschaftsminister sieht im VfGH-Erkenntnis zur rückwirkenden Regelung von Studienbeiträgen Auftrag für klaren gesetzlichen Rahmen zur eigenständigen Einhebung

Wien (OTS) - Der Verfassungsgerichtshof hat heute die rückwirkende Studienbeitragsregelung, die acht Universitäten betrifft und von der Regierung vereinbart sowie im Dezember 2012 vom Parlament für das Wintersemester 2012/2013 beschlossen wurde, aufgehoben. Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle sieht im VfGH-Erkenntnis "einen Auftrag, eine klare gesetzliche Möglichkeit für die autonome Einhebung von Studienbeiträgen zu schaffen. Ziel ist eine sozial verträgliche Regelung, die den Universitäten ermöglicht, maßvolle Studienbeiträge einzuheben." Wie bereits in der Vergangenheit festgehalten, werde "den betreffenden acht Universitäten das Geld jedenfalls umgehend ersetzt". Das Ministerium bemühe sich nun um eine rasche Abwicklung, laut ersten Berechnungen handelt es sich um rund zwölf Millionen Euro. Die derzeit gültige Studienbeitrags-Regelung bleibt vom heutigen VfGH-Erkenntnis unberührt.

Erst kürzlich hatte die OECD im Rahmen der Präsentation der Studie "Bildung auf einen Blick" einmal mehr Studienbeiträge, Hand in Hand mit sozialen Maßnahmen, empfohlen. "Eine Empfehlung, der ich mit meinem Modell bereits im September 2011 nachgekommen wäre", betont Töchterle. Natürlich trage die öffentliche Hand die Verantwortung für eine ordentliche Dotierung der Universitäten - "das tun wir, etwa mit der Hochschul-Milliarde, die auch bereits für 2016 und 2017 anteilsmäßig fortgeschrieben ist", so der Minister. "Eine derartige Steigerung ist keine Selbstverständlichkeit, wie ich aus meinen zahlreichen Besuchen in anderen Ländern weiß." Betreffend öffentliche Finanzierung verweist er auch auf die jüngste Studie der European University Association (EUA), wonach Österreich seine Uni-Ausgaben heuer im Europavergleich zum Vorjahr nach Island am stärksten gesteigert hat.

Eine Steigerung des privaten Anteils - die österreichischen Privathaushalte leisten OECD-weit den geringsten Beitrag - ist aus Töchterles Sicht "eine sinnvolle und international übliche Ergänzung. All jene, die es sich leisten können, sollen einen maßvollen Beitrag zu ihrer eigenen Hochschulbildung leisten."

