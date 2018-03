Chinesischer Besuch im Hohen Haus

Abgeordnete Christine Lapp empfängt Delegation aus Guangdong

Wien (PK) - Eine hochrangige Delegation aus Politikern und Wirtschaftsvertretern der chinesischen Provinz Guangdong unter Leitung des Bürgermeisters von Jieyang City, Chen Dong, wurde heute anlässlich eines Besuchs im Parlament von der Abgeordneten Christine Lapp (S) in Vertretung von BR-Vizepräsidentin Susanne Kurz empfangen. Im Mittelpunkt eines informativen Gesprächs, an dem namens der Wirtschaftskammer auch der China-Experte Professor Gerd Kaminski teilnahm, standen wirtschaftliche Themen, wobei die chinesischen Gäste insbesondere ihr Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit mit österreichischen Unternehmen, so etwa im Zusammenhang mit dem Projekt einer Öko-Metall-City in Jieyang bekundeten.

Chen Dong sprach von einer Freundschaftsgeschichte zwischen beiden Staaten und führte die große Sympathie, die Österreich in China genießt, unter anderem auch auf die kulturelle Ausstrahlung Österreichs zurück. Die ausgezeichneten bilateralen Beziehungen würden aber nicht allein von der Politik, sondern auch von Wirtschaft und Gesellschaft getragen, meinte er und sah vor allem ein großes Potenzial in der Intensivierung der wirtschaftlichen Kooperation. Christine Lapp hob ihrerseits den Respekt und die gegenseitige Anerkennung der Kultur hervor und sah darüber hinaus auch Gemeinsamkeiten zwischen Österreich und China in Sachen Pioniergeist und Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch hinsichtlich der großen Leistungen der Arbeitskräfte. Professor Gerd Kaminski bekräftigte das Interesse der österreichischen Unternehmen an einer verstärkten Zusammenarbeit mit chinesischen Firmen sowie an einer Teilnahme an Projekten vor allem auch in der wirtschaftlich überaus dynamischen Region Guangdong. (Schluss) hof

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden sie im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

