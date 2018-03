Wlodkowski: Bauern brauchen rasch fixe Regeln für Übergangsjahr 2014

Kofinanzierung: Jeden Euro aus Brüssel zu besten Bedingungen abholen

Wien (OTS) - "Auf die im Juni erfolgte politische Einigung über die EU-Agrarreform müssen nun umgehend die formellen Beschlüsse folgen, damit so bald wie möglich Klarheit herrscht, welche Regeln für das Übergangsjahr 2014 gelten werden. Da die Zeit schon ziemlich fortgeschritten ist und die Bauern Planungssicherheit brauchen, verlangt die Landwirtschaftskammer als pragmatische Lösung von Brüssel, dass die derzeit laufenden Programme um ein Jahr unter dem Motto 'Alte Regeln, neues Geld' verlängert werden. Komplizierte Konstruktionen, über die dann monatelang verhandelt werden muss, würden nämlich den Bauern letztlich die Chance nehmen, rechtzeitig an wichtigen Programmen, wie jenen für Umwelt, Investitionen oder Leader, teilzunehmen. Diese geben ja nicht nur den Betrieben selbst, sondern dem gesamten ländlichen Raum die in wirtschaftlich schweren Zeiten dringend notwendigen Impulse. Daher brauchen wir rasch fixe Regeln für das Übergangsjahr 2014", erklärte Gerhard Wlodkowski, Präsident der LK Österreich.

GAP-Reform gesetzlich beschließen

"Erst wenn Brüssel die Juni-Einigung in Gesetzestexte gegossen hat, kann Österreich seinen Teil der Umwelt-, Bergbauern-, ÖPUL-, Leader- oder Investitionsprogramme fertigstellen und beschließen. Daher drängen wir nicht nur auf rasche Ergebnisse auf EU-Ebene, wir sprechen uns auch ganz entschieden gegen Vorhaben mancher EU-Parlamentarier aus, die angekündigt haben, das unter irischer Präsidentschaft geschnürte GAP-Paket oder gar die Budgeteinigung erneut diskutieren zu wollen. Die Gespräche über eine Reform der EU-Agrarpolitik dauern nun schon vier Jahre, wir brauchen keine neuerlichen Verhandlungen, wir wollen nur rasch Beschlüsse", so Wlodkowski weiter und ergänzte: "Dabei legen wir ein ganz besonderes Augenmerk auf die rasche Fortführung der Investitionsprogramme."

Kofinanzierung fixieren

"Wenn im Herbst die Diskussion über die Kofinanzierung der EU-Fördermittel erneut auf den Tisch kommen wird, werden die Bauern die Zusagen der jetzigen Bundesregierung einfordern, die ihnen zugesichert hat, dass auch in Zukunft - im Sinne der gesamten ländlichen Regionen - Österreich bei einem Kofinanzierungssatz von 50 zu 50 bleiben wird. Denn nur so ist gewährleistet, dass Österreich jeden in Brüssel bereitgelegten Euro zu optimalen Bedingungen für das Land abholen kann. Dies ist umso wichtiger, da bekanntlich das Geld für die Gemeinsame Agrarpolitik und somit auch für die Ländliche Entwicklung in der kommenden Finanzplanungsperiode sinken wird. Unser Ziel ist es, die für Österreich wichtigen Programme, wie das Bergbauern-, Umwelt- oder Investitions-Programm, so gut es geht im bisherigen Umfang weiterzuführen. Das gelingt aber nur mit einer optimalen Kofinanzierung durch Bund und Bundesländer. Daher erinnere ich schon jetzt alle politischen Verantwortlichen an ihr gegebenes Versprechen", stellte Wlodkowski abschließend fest.

