FP-Mahdalik: U 4-Panne Nr. 273 geht wieder auf Brauners Sombrero

Wartungsintervalle müssen wieder verkürzt werden

Wien (OTS) - Es vergeht so gut wie kein Tag ohne U-Bahnstörung, was angesichts der Wartungsintervalle bei den Wiener Linien auch kein Wunder ist. "Die offenbar auf Geheiß der zuständigen SPÖ-Finanzstadträtin drastisch ausgedehnten Serviceintervalle für Wagengarnituren, Gleiskörper und elektrischen Anlagen rächen sich und lassen täglich zehntausende Fahrgäste zu spät und verärgert in die Arbeit kommen", kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Unschuldig zum Handkuss kommt auch das engagierte Fahr- und Stationspersonal der Wiener Linien, das den berechtigten Ärger der Kunden über sich ergehen lassen muss. Die Wartungsintervalle müssen daher sofort wieder verkürzt bzw. die Praxis umgehend eingestellt werden, erst nach aufgetretenen Schäden ein lange überfälliges Service vornehmen zu lassen. "Wenn Brauner nicht willens oder fähig ist, diese Schritte im Interesse von Fahrgästen und Personal der Wiener Linien zu setzen, sollte sie ehebaldigst ihren Sombrero nehmen und Adieu sagen", meint Mahdalik. (Schluss)tsch/au

