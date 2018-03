"Jedermann" für jedermann: ORF 2 zeigt Neuinszenierung der Salzburger Festspiele mit Cornelius Obonya am 28. Juli

Erste Live-Audiodeskription eines Theaterstücks, Einsatz in 52 Kinos in Deutschland

Wien (OTS) - Kurz auf die gefeierte Premiere am Salzburger Domplatz folgt auch schon die ORF-Ausstrahlung des neuen "Jedermann" von den Salzburger Festspielen: Am Sonntag, dem 28. Juli 2013, präsentiert ORF 2 um 22.00 Uhr die Neuinszenierung des traditionsreichen Spiels vom Sterben des reichen Mannes mit Cornelius Obonya in der Titelrolle, die via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) auch als Live-Stream (bzw. nachträglich als Video-on-Demand) abrufbar ist. Im Rahmen eines Pressegesprächs in der Mozartstadt stand Obonya, der mit dieser Paraderolle der Salzburger Festspiele, u. a. in die Fußstapfen seines Großvaters und legendären "Jedermanns" Attila Hörbiger tritt, gemeinsam mit ORF-Bildregisseur André Turnheim und ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl Rede und Antwort.

"Wir wollen dafür sorgen, dass jedermann den 'Jedermann' sehen kann! Ein Stück, das die großen Fragen des Lebens behandelt und jedermann angeht, denn irgendwann stehen wir alle vor unserer letzten Stunde und fragen uns: Was bleibt vom Leben, welche Spuren hinterlassen wir und wer hält zu uns? Cornelius Obonya spielt die Momente der Einsamkeit auf eine Art und Weise, dass es uns den kalten Schauer über den Rücken jagt", schwärmt ORF-TV-Kulturchef Traxl.

Mit zehn Kameras den richtigen Rhythmus finden

Mit insgesamt zehn Kameras, darunter eine Spidercam und eine per Segway gefahrene Steadycam, die die berühmte Prozession überträgt, fängt der ORF unter der Leitung von Bildregisseur André Turnheim das Schauspiel und die einzigartige Atmosphäre ein. "Das Emotionale des Stücks kann mit Mitteln des Fernsehens im Sinne der Kunst verstärkt werden. Die Kamerapositionen sind schon 80 Prozent der Miete", so der hauptsächlich als Theater- und Opernregisseur tätige Turnheim, der stets versucht, sich in die Inszenierung hineinzuversetzen und deren Besonderheiten und Details in den Fokus zu stellen. Dabei komme es besonders auf das Timing an: "Unsere Kunst ist es, den richtigen Rhythmus zu finden, damit der Zuschauer in den Dialog findet. Vor allem ist wichtig, dass erlebbar wird, wie die Schauspieler mit ihrer ganzen Kraft nach vorne spielen", so Turnheim, der für den ORF bisher auch im Bereich der TV-Information als Bildregisseur tätig war.

Neo-"Jedermann" Cornelius Obonya stören die ORF-Kameras beim Spielen nicht: "Das gehört dazu und ist so profimäßig, zurückhaltend und fein gemacht. Das Fernsehen kann hier nur eine Begleitung darstellen, das Geschehen mit den Kameras wie ein Satellit umkreisen und mit der Inszenierung mitgehen", so Obonya, der auch abseits des "Jedermann" demnächst wieder vor der ORF-Kamera stehen wird - für eine Episode der zweiten Staffel der Krimiserie "CopStories", in der er seine dunkle Seite zeigen darf.

Obonya: "Da hilft mir kein Name und keine Verwandtschaft"

Dass er regelmäßig auf seinen berühmten Großvater Attila Hörbiger angesprochen wird, macht dem Sohn von Elisabeth Orth ebenfalls keinen Druck: "Es gab schon einmal eine kurze Herzrhythmusstörung, dass ich den 'Jedermann' auch spielen darf, aber das war es dann auch schon", lacht Obonya, der selbst Vater eines Sohnes im Volksschulalter ist, den er zu Ehren seines Vorfahren auch Attila nannte. "Denn auf der Bühne stehe ich alleine, da hilft mir auch kein Name und keine Verwandtschaft. Ich bin ganz in der Gegenwart, sonst ist das nicht zu spielen. Natürlich habe ich mir schon mal bei den Proben zwischendurch gedacht: Da ist mein Großvater auch gestanden oder da hat er auch raufgeschaut. Aber auch viele andere große Schauspieler wie Maximilian Schell, Curd Jürgens oder Klaus Maria Brandauer. Daran zu denken, macht mich glücklich."

"Jedermann" - Kein Superverbrecher, sondern gedankenlos

"Es haut uns jedes Mal um! Das ist unglaublich schön", kommentiert Cornelius Obonya die regelmäßigen Standing Ovations. Warum die Inszenierung des englischsprachigen Regieduos Julian Crouch und Brian Mertes besonders erfolgreich ist, erklärt er so: "Ich glaube, den Regisseuren ist ihr Versuch gelungen, die Inszenierung auf den mittelalterlichen Totentanz zurückzuführen und im Sinne der Aufführung von Hofmannsthal und Reinhardt von dem Drumherum zu entlasten, das nicht mit dem Stück zu tun hat", so Obonya. Mit dem Stoff kann er persönlich viel anfangen: "Das Stück spricht mich an, vor allem wegen der Sprache. Es ist ein durchkomponierter Text." Wie sympathisch ist ihm die Figur des "Jedermann"? "Wegen seines Genusses sehr sympathisch, aber unsympathisch wegen seiner Gedankenlosigkeit. Er ist ja kein Superverbrecher sondern schlicht und ergreifend ein sehr reich gewordener Mann, der gedankenlos vor sich her lebt, dem alles egal ist."

"Jedermann" auch in ORF III und 3sat; Obonya-Doku in "matinee" am Sonntag

Wie sympathisch dem ORF-Publikum Cornelius Obonyas "Jedermann"-Darstellung ist, wird sich am kommenden Sonntag, dem 28. Juli, um 22.00 Uhr in ORF 2 weisen. Zur Einstimmung darauf bringt die "matinee" am Sonntag, um 9.05 Uhr in ORF 2, die Dokumentation "Der neue Jedermann - Cornelius Obonya in Salzburg". Weiters ist die neue "Jedermann"-Inszenierung am Sonntag, dem 4. August in ORF III bzw. am Samstag, dem 17. August in 3sat zu sehen - jeweils um 20.15 Uhr. Und noch mehr "Jedermann" gibt es in ORF III: Der Kulturspartenkanal zeigt am 4. August außerdem Hannes Rossachers Dokumentation "Jedermann remixed - Eine Zeitreise durch 90 Jahre" (18.45 Uhr).

Live-Audiokommentar-Premiere

Für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen ist die "Jedermann"-Ausstrahlung im ORF eine Premiere: Erstmals überträgt der ORF eine Inszenierung der Salzburger Festspiele in audiodeskribierter Fassung und "zum ersten Mal überhaupt wird mit dem 'Jedermann' ein Theaterstück im ORF live audiokommentiert", so Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting und Verantwortliche für barrierefreien Programmzugang im ORF. "Das hat außer dem Kultursender Arte (2001, nicht live) und uns bisher noch kein deutschsprachiger Sender gemacht. Der ORF ist jedenfalls stolz, hier eine Vorreiterrolle mit zu übernehmen."

Die besondere Herausforderung, die mit dieser Produktion verbunden ist: Die Dichte des Textes, die bei Theaterstücken noch höher ist als bei Filmen. Schließlich benötigt Audiodeskription Dialogpausen, um darin in knappen Worten Gestik, Mimik, Kostüme, Bauten und Umgebung so bildhaft wie möglich zu beschreiben. Die Neuinszenierung des "Jedermann" mit ihren prächtigen und farbenfrohen Kostümen und den vielen, fast burlesken Regiedetails ist somit eine spannende Aufgabe. Audiokommentiert wird der "Jedermann" für blinde und sehbeeinträchtigte ORF-Kundinnen und -Kunden auf dem zweiten Tonkanal von Routinier Johannes Karner, der zuletzt u. a. die ORF-Sondersendung zur Inthronisation des neuen belgischen Königs und die feierliche Papstmesse beim Weltjugendtag in Rio de Janeiro begleitet hat.

ORF-"Jedermann" ab August auch Kinostar

Dank Jan Mojtos Unitel Classica, bewährter ORF-Koproduktionspartner bei allen Festspiel-Großevents (außer der Eröffnung), wird die "Jedermann"-Neuinszenierung mit Cornelius Obonya zum Kinostar. Ab August wird die TV-Aufzeichnung in insgesamt 52 deutschen Kinos - von Augsburg bis Weimar - laufen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at