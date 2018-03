ÖVP - T E R M I N E

(31. Woche vom 29. Juli bis 04. August 2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-620

DIENSTAG, 30. Juli 2013 10:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas bei der Verleihung des Pro Arte Europapreises 2013 an Maestro Zubin Mehta (Haus für Mozart, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg) 20:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas besucht das Konzert "Zyklus Gustav Mahler III" der Salzburger Festspiele (Großes Festspielhaus, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg) MITTWOCH, 31. Juli 2013 19:30 Vortrag von EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas zum Thema "Europa – quo vadis?" beim Rotary Club Ausseerland (Hotel Erzherzog Johann, Kurhausplatz 62, 8990 Bad Aussee) DONNERSTAG, 01. August 2013 10:00 Vortrag von BM Dr. Maria Fekter zum Thema "Die Rolle von Geldüberweisungen von MigrantInnen in Österreich" beim 5. Dialogforum der Donau-Universität Krems (Schloss Ort, Ort 1, 4810 Gmunden) 18:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas besucht den Vortrag von Professor Heinz Nussbaumer im Rahmen des Sommerfest "Private Banking Attersee" (4865 Nussdorf am Attersee) 19:30 HStS Dr. Reinhold Lopatka bei der Eröffnung der Gottscheer Kulturwoche (Bäuerliches Bildungshaus, Schloß Krastowitz, 9020 Klagenfurt) FREITAG, 02. August 2013 09:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Eröffnung der Böhmerwaldmesse Ulrichsberg (Raiffeisenplatz 1, 4161 Ulrichsberg) 16:00 StS Sebastian Kurz beim "European Youth Parliamt Austria" (Weinbauschule, Wiener Straße 101, 3500 Krems) SAMSTAG, 03. August 2013 StS Sebastian Kurz in Kärnten 16:00 BM DI Niki Berlakovich hält die Festrede anlässlich der feierlichen Eröffnung der Biogasanlage in Pilgersdorf und des Spatenstichs des Nahwärmeprojektes Pilgersdorf (Biogasanlage, 7441 Pilgersdorf) SONNTAG, 04. August 2013 09:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas besucht die Beachvolleyball- Europameisterschaft in Klagenfurt (9020 Klagenfurt) 10:30 StS Sebastian Kurz bei der "FENDT-Feldtag"-Eröffnung mit Landesrat Dr. Stephan Pernkopf (Abt-Berthold-Dietmayr- Straße 1, 3390 Melk)

