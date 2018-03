OeNB: Euro-Bus informiert 31.500 Menschen über den Euro

Wien (OTS) - Von 6. Mai bis 26. Juli 2013 war der Euro-Bus der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) im Rahmen der 12. Euro-Info-Tour mit 65 Stationen in ganz Österreich unterwegs. Der Fokus lag auf der neuen 5-Euro-Banknote der "Europa Serie" und deren Sicherheitsmerkmalen. Mit dieser Serie werden ab 2013 schrittweise noch fälschungssicherere Euro-Banknoten eingeführt.

31.500 Besucherinnen und Besucher überzeugten sich vor Ort nicht nur von den neuen Sicherheitsmerkmalen, sondern informierten sich außerdem über Preisstabilität, den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum SEPA mit IBAN und BIC sowie weitere allgemeine Euro-Themen. Zudem bestand die Möglichkeit, alte Schilling-Bestände in Euro zu tauschen. Dieses OeNB-Angebot nutzten knapp 10.000 Personen und wechselten beim Euro-Bus insgesamt 13,5 Mio Schilling in Euro.

Über ein zusätzliches Service freuten sich 2.000 Handelsangestellte in den Tour-Orten: Das Euro-Info-Tour-Team besuchte sie direkt an ihrem Arbeitsplatz und informierte über die Prüfschritte "Fühlen - Sehen - Kippen" zum einfachen Erkennen einer echten Banknote. An der Kassa konnte dieses Wissen sofort anhand der neuen 5-Euro-Banknote getestet werden.

Informationsangebot beim Euro-Bus stark nachgefragt

In den vergangenen zwölf Tour-Jahren erreichte die OeNB insgesamt 785.000 Personen mit dem Informations- und Serviceangebot des Euro-Bus. Insgesamt wurden 522.800.000 Schilling in Euro gewechselt.

"Euro-Kids-Tour" und "Euro-Shop-Tour" im Herbst 2013

Die OeNB setzt im Herbst 2013 ihr Informationsangebot beim Euro-Bus mit der "Euro-Kids-Tour" fort, einem speziell für Volksschulkinder entwickelten Programm. Bei der "Euro-Shop-Tour" werden im Spätherbst Kassiere im Handel besucht, um sie über den sicheren Umgang mit Euro-Bargeld zu informieren.

Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.oenb.at/euro-bus, www.twitter.com/euro_bus und www.neue-euro-banknoten.eu.

