AVISO: Baxter-Sommer-Pressegespräch am 9. August/10:00

Baxter-Sommer-Pressegespräch am 9. August/10:00

Wien (OTS) - in den vergangenen Wochen war viel davon zu hören und zu lesen, dass eine als besorgniserregend empfundene Anzahl größerer Unternehmen in Länder mit niedrigeren Lohnkosten oder günstigeren steuerlichen Bedingungen abgewandert sein sollen oder dies in Erwägung ziehen. Ein Gegenbeispiel ist das Pharma-, Biotech- und Medizintechnik-Unternehmen Baxter. Baxter baut seine Standorte in Wien Donaustadt und Orth an der Donau seit Jahren konsequent aus.

Heute beschäftigt Baxter in Österreich mittlerweile mehr als 4.200 Mitarbeiter/-innen, kumuliert wurden und werden zwischen 2006 und Ende 2013 insgesamt mehr als 600 Mio. Euro in Betriebsanlagen investiert, die den Standort Österreich für die Zukunft absichern.

Um Ihnen mehr Details über diese Entwicklung mitzuteilen, lädt Baxter Sie herzlich zum Baxter-Sommer-Pressegespräch ein.

Die Themen im Detail:

Warum Baxter in Österreich ausbaut

Investitionen in Produktionsanlagen, Forschung und Entwicklung und Mitarbeiter/-innen

Österreich als internationales Zentrum der BioScience-Forschung von Baxter

Baxter als Arbeitgeber

Die Produktpalette von Baxter

Wien als Welt-Hauptstadt der Plasmaverarbeitung zu lebenswichtigen Medikamenten

42 Projekte und Produkte in der "Pipeline"

Erwartungen an die Gesundheitsreform und eine wirtschaftsfreundliche Bildungsreform

22 Produkte für 100 Länder, 98% gehen in den Export Ihre Gesprächspartner/-innen:

Ing. Andreas Kronberger, Geschäftsführer Baxter Healthcare GmbH, Vorstand Baxter AG

DI Dr. Fritz Scheiflinger, Vice President Biologics Research & Development

Ing. Christine Schmatz, Vice President Global Manufacturing Recombinants & Vaccines Operations

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Hofbauer, Betriebsleiter Baxter BioScience

Baxter-Sommer-Pressegespräch



Datum: 9.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Café Landtmann Landtmann Saal

Universitätsring 4, 1010 Wien



