Stauwochenende fängt schon früh an

LKW Unfall auf der A4

Wien (OTS) - Wien (ARBÖ) - Wie der ARBÖ-Informationsdienst meldet, kam es heute Vormittag zu einem Unfall auf der A4, Ostautobahn, in Fahrtrichtung Ungarn. Gegen 9.30 Uhr vormittags stießen zwei LKW, bei Höhe Raffinerie Schwechat zusammen.

Alle Fahrstreifen waren blockiert. Der Verkehr musste über den Pannenstreifen, an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Bereits eine halbe Stunde später, wuchs der Stau auf über 10km an. Umliegende Verbindungen wie die S1, Wr. Außenring Schnellstraße, oder die B10, Budapester Straße, im Raum Schwechat, wurden umgehend in Mitleidenschaft gezogen.

"Die Feuerwehr war rasch vor Ort. Leider wird es nicht so einfach die beiden LKW von der Autobahn zu bekommen.", so Matthias Eigl vom ARBÖ-Informationsdienst. Eine Spezial-Bergefirma musste beauftragt werden, um die defekten Fahrzeuge von der Straße zu bekommen. Stauungen werden mindestens bis in die Mittagsstunden erwartet.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ

Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 89 12 17

id @ arboe.at

www.arboe.at