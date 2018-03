FPÖ-Deimek: Flugticketabgabe ist Urlaubssteuer und muss weg

Finanzministerin schröpft Urlauber

Wien (OTS) - Viele Österreicherinnen und Österreicher treten ihren wohlverdienten Urlaub an. Darüber freuen sich nicht nur Reisende und Kinder, sondern auch die Finanzministerin und ihr Stab. Nach wie vor hält Maria Fekter an der fachlich längst als widersinnig erkennbaren Flugticketabgabe fest. "Faktisch greift Fekter den Urlaubern in die Tasche", empört sich der freiheitliche Verkehrssprecher NAbg. Gerhard Deimek.

Keine Gelegenheit würde mehr ausgelassen, Bürgerinnen und Bürger "zu schröpfen". Die Kosten des täglichen Lebens steigen immer weiter an. "Die Menschen in diesem Land, die sich noch einen Urlaub leisten können, werden sogar mit einer versteckten Urlaubssteuer bedacht", kritisiert Deimek. Dabei ergibt die Flugticketabgabe keinerlei ökonomischen oder fachlichen Sinn. "Es geht lediglich darum, Budgetlöcher zu stopfen." Es gäbe kaum mehr eine Aktivität, bei der man nicht indirekt genötigt werde, dem Fiskus einen unangemessenen Obolus zu überlassen. "Diese Koalition kombiniert eine Steuer- und Abgabenflut mit politischem Stillstand", ist sich Deimek sicher, dass die Karten nach der Wahl zugunsten der Menschen neu gemischt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at