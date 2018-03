Daumenhalten bei der Baseball EM 2013

Wien (OTS) - Bei dem gestrigen Spiel Österreich gegen Russland unterlag die rot-weiß-rote Nationalmannschaft 4:6. "Jetzt heißt es Daumen halten! Um ins Finale zu kommen, brauchen wir am Freitag (heute) um 19:00 Uhr einen Sieg gegen Litauen", so Sportstadtrat Christian Oxonitsch beim Besuch der Baseball EM auf dem ASKÖ-Platz Spenadlwiese im Prater.

Vor über 600 begeisterten Fans versuchte die österreichische Nationalmannschaft sich den Einzug ins Finale zu sichern. Der Versuch scheiterte leider am Offensivspiel der Russen. Einen zweiten Versuch gibt es heute Abend.

"Die Veranstaltung läuft großartig, das merkt man schon an der guten Stimmung und der Begeisterung der ZuseherInnen. Baseball ist eindeutig in Wien angekommen. Österreich gegen Russland war bereits das vierte ausverkaufte Spiel in Folge", freut sich Präsident des Sportzentrums Spenadlwiese und Geschäftsführer der Austrian Baseball Federation Rainer Husty. Für die baseballtypische Atmosphäre sorgen neben den Fans auch Burger und Hot Dogs.

Das Finale der Baseball B-Pool Europameisterschaft findet dann am Samstag 27. Juli um 14:00 Uhr in Wien auf der Spenadlwiese statt. Im Rahmen der EM kämpfen Österreich, Russland, Weißrussland, Slowakei, Litauen und Irland um die Qualifikation für die A-Pool Europameisterschaft 2014 in Tschechien.

Schon 1998 durfte Österreich eine B-Pool Europameisterschaft austragen, damals in Stockerau mit Wien als zweiter Spielstätte. Auch sonst hat man in Wien mit Großveranstaltungen schon gute Erfahrungen gemacht, wie etwa 2010 bei der Juniorinnen Softball EM und mit mehreren Europacups. Das diesjährige EM-Turnier wird auf der Spenadlwiese ausgetragen. Das ASKÖ-Sportzentrum Spenadlwiese befindet sich im Herzen des Wiener Praters an der Prater Hauptallee direkt an der Endstation der Straßenbahnlinie 1. Die Anlage, die eines der großen Baseballzentren Österreichs ist, und unter anderen von den Vienna Wanderers, den Vienna Metrostars und den Vienna Bucks als Heimstätte genutzt wird, hat sich für die EM nun besonders herausgeputzt um für die Teilnehmer und die Besucher ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

Tel.: +43 676 8118 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/