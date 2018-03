Der Sommer kann kommen: Das Kids Camp bringt Spiel und Spaß für rund 500 Kinder von VIG-Mitarbeitern!

Wien (OTS) - Das Kids Camp geht in die nächste Runde - am Sonntag, 28. Juli, treffen die Kinder ein! Der Wiener Städtische Versicherungsverein veranstaltet auch 2013 wieder Sommercamps, in denen Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Vienna Insurance Group aus 24 Ländern zwei Wochen ihrer Schulferien verbringen können.

Kreativität macht Spaß

Unter dem Motto "Male, was du werden möchtest" konnten die Kinder zwischen 9 und 13 Jahren ihre Vorstellungen eines Traumjobs zu Papier bringen. Die einfallsreichsten und kreativsten Einsendungen wurden mit einer Einladung ins Kids Camp ausgezeichnet. Zu den beliebtesten Berufen des Nachwuchs zählen Tierarzt, Maler und Astronaut. Ganz besonders kreative Kinder malten sich ihre Zukunft als Papst oder Prinzessin aus.

Internationale Freundschaften

"Es ist schön, dass wir die Idee des grenzüberschreitenden Brückenschlags auch auf die junge Generation übertragen können. In unserem Unternehmen wird international und länderübergreifend gearbeitet, diesen Gedanken können auch die Kinder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kids Camp kennenlernen und leben. Ich bin überzeugt davon, dass es für die Kinder sehr wertvoll ist, schon früh in ein interkulturelles Umfeld einzutauchen und auch Freundschaften zu jungen Menschen aus anderen Ländern aufzubauen", so Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.

Die Kinder aus Österreich und den Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen der Konzern Vienna Insurance Group tätig ist, verbringen zwei Wochen voller spannender Aktivitäten. Zur Wahl stehen das "City Camp" in Strebersdorf in Wien, das "Country Camp" im salzburgerischen Wagrain sowie das "Mountain Camp" in Altaussee im Salzkammergut. Angefangen von Wanderungen, Entdeckungsreisen durch Salz- und Tropfsteinhöhlen über die Besichtigung von Salzburgs und Wiens Sehenswürdigkeiten, steht natürlich abwechslungsreiches Spiel- und Badevergnügen auf dem Programm. Darüber hinaus haben die Kinder die Möglichkeit, neue und interessante Erfahrungen mit Kindern aus vielen Nationen Europas zu machen. Damit verfolgt der Wiener Städtische Versicherungsverein das Ziel, den interkulturellen Austausch zu fördern und so zu einem harmonischen Miteinander beizutragen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.vigkidscamp.com

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG) und unterstützt den Konzern in allen kulturellen und sozialen Belangen. Dabei wird großer Wert auf den grenzüberschreitenden Kulturaustausch gelegt, der Platz und Freiräume für die kulturelle Entfaltung schafft. Im Rahmen von Kooperationen und Initiativen werden gezielt die Tätigkeiten von sozial aktiven Organisationen, vor allem in jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die Vienna Insurance Group tätig ist, unterstützt. Darüber hinaus befasst sich der Wiener Städtische Versicherungsverein in seiner Funktion als Hauptaktionär mit strategischen Grundsatzfragen des Konzerns.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Silvia Polan

Public Relations

Schottenring 30, 1010 Wien

Tel.: +43 (0)50 390-21064

Fax: +43 (0)50 390 99-21064

E-Mail: silvia.polan @ vig.com