WKÖ-Vize RfW-BO Amann zur kalten Progression: Jährliche Indexierung der Steuerbemessungsgrundlagen muss eingeführt werden!

"Der schleichenden Steuererhöhung ist ein Ende zu setzen. Die kalte Progression hat fatale Auswirkungen auf Binnenkonsum & Wirtschaftswachstum und damit auch auf den Staatshaushalt."

Wien (OTS) - "Die Abgabenlast steigt - ohne gesetzlich veranlasste Steuererhöhungen. Gleichzeitig trübt sich das Konsumklima ein. Der Kampf gegen die kalte Progression durch die Einführung einer jährlichen Indexierung der Steuerbemessungsgrundlagen ist ein Gebot der Stunde", so heute WKÖ-Vizepräsident RfW-Bundesobmann Fritz Amann.

2012 seien die Löhne um 4,3 Prozent gestiegen, die Einnahmen aus der Lohnsteuer hingegen um 8,6 Prozent oder 2,0 Milliarden Euro. ÖVP-Finanzministerin Fekter schiele nur auf das zusätzliche "Körberlgeld", das die kalte Progression in den "Staatssäckel" spüle. Schätzungen zufolge seien das rund 500 Millionen Euro jährlich. Das würde zwar kurzfristig das Budget "behübschen", mittel- und langfristig würge die kalte Progression aber den Wirtschaftsmotor Konsum ab. "Die Unternehmen zahlen den Mitarbeitern höhere Löhne, weil die Mitarbeiter aber in höhere Steuerstufen hineinfallen, bleibt von der nominellen Erhöhung real wenig bis gar nichts übrig - wenn nicht sogar Minus herauskommt", so Amann.

Laut aktueller "Konsumklimauntersuchung" von Regiodata Research habe sich das Konsumklima im zweiten Quartal 2013 bereits verschlechtert. Der Handel weise für das erste Halbjahr 2013 ein Minus von 1,8 Prozent aus, stellt Amann fest. "Der schleichenden Steuererhöhung durch die kalte Progression muss ein Ende gesetzt werden. Sie hat fatale Auswirkungen auf Kaufkraft, Binnenkonsum, Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt, auf Steuereinnahmen, Sozialversicherungsbeiträge und damit auf den Staatshaushalt", so Amann.

