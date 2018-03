FPÖ-Kickl: BAWAG/PSK von Staatsfinanzen abziehen

Heikle Daten gehen via Cerberus direkt in die USA

Wien (OTS) - "Noch immer wickelt die Republik ihre Staatsfinanzen über die nicht mehr im Staatsbesitz befindliche BAWAG/PSK ab, was dazu führt, dass Österreich nicht erst langmächtig von der NSA ausspioniert werden muss, sondern, dass die USA via Cerberus bis ins letzte Detail über den Zahlungsverkehr Österreichs Bescheid wissen", sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl.

Diese "freiwillige Dienstleistung" des Finanzministeriums für die US-Geheimdienste müsse daher sofort eingestellt werden und eine eigene österreichische Zahlungsabwicklungsbank geschaffen werden, forderte Kickl. Es könne nicht sein, dass sich Österreich via eines mit der US-Regierung eng verbunden Investmentfondsmanagementunternehmens in die Staatsfinanzen schauen lasse, so Kickl. Sei doch der frühere US-Finanzminister John W. Snow CEO des Finanzfonds und der ehemalige US-Vizepräsident Dan Quayle im Aufsichtsrat vertreten, so Kickl.

Es zeuge von einer besonderen Portion Naivität, den gesamten Zahlungsverkehr Österreichs - von den Gehaltsanweisungen an das Reinigungspersonal bis hin zu den Eurofighterzahlungen - unter US-Kontrolle durchzuführen, kritisierte Kickl die Bundesregierung, es sei denn dies geschehe mit Absicht. Österreich müsse sich jedenfalls dringend emanzipieren und sich dem Zugriff der US-Bankster entziehen, so Kickl.

