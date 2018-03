ÖAMTC-Schutzbrief-Nothilfe: Kranken-Rücktransport nach Acht-Meter-Sturz in Felsspalte

14-Jährige aus Salzburg stürzt in Tschechien bei Orientierungslauf ab

Wien (OTS) - Für eine 14-Jährige Salzburgerin hat ein Ferienlager in Tschechien ein jähes Ende genommen: Bei einem Orientierungslauf am Montag, dem 22. Juli, stürzte sie acht Meter tief in eine Felsspalte. Gestern, Donnerstag, wurde die 14-Jährige von der ÖAMTC-Schutzbrief-Nothilfe mit einem Krankentransportwagen nach Salzburg überstellt.

Die Salzburgerin befand sich gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher auf einem Ferienlager in Tschechien. Bei einem Orientierungslauf stürzte sie in einen acht Meter tiefen Felsspalt. Die 14-Jährige wurde von einem Hubschrauber geborgen und umgehend in ein Krankenhaus in der Stadt Ústí nad Labem überstellt, wo mehrfache Wirbelfrakturen, zwei gebrochene Unterarme sowie eine schwere Gehirnerschütterung festgestellt wurden. "Das tapfere Mädchen hatte Glück im Unglück - die Frakturen an den Wirbeln haben keine neurologischen Folgen", erzählt Alexandra Bartolic aus der ÖAMTC-Schutzbrief-Nothilfe. Nachdem die Familie des Mädchens über den Unfall verständigt wurde, setze sie sich umgehend mit dem ÖAMTC in Verbindung. Die Frakturen des Mädchens wurden mit Gipsen versorgt, ob Operationen notwendig sind, sollte erst in Österreich entschieden werden. Schnellstmöglich wurde ein Rücktransport organisiert:

"Gestern wurde die 14-Jährige in Begleitung ihrer Mutter mittels Krankentransportwagen in das UKH Salzburg überstellt", erzählt Bartolic.

Da die Eltern des Mädchens einen ÖAMTC-Schutzbrief abgeschlossen haben, werden Organisation und Kosten für den Rücktransport vom Club übernommen. Der ÖAMTC-Schutzbrief garantiert Soforthilfe in Österreich und in allen Reiseländern Europas, auf allen Mittelmeerinseln und in allen Mittelmeerländern, auf den Kanaren, den Azoren und auf Madeira. Der Schutzbrief gilt sowohl für den Schutzbriefinhaber als auch für dessen Partner sowie für dessen Kinder bis 19 Jahre. Weitere Informationen zum ÖAMTC-Schutzbrief findet man unter www.oeamtc.at/schutzbrief.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Katrin Pogats

Tel.: +43 (0) 1 711 99-1218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at