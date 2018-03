Leiharbeit macht krank - Unternehmen wälzen Kosten auf Allgemeinheit ab!

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Bereits fast jede/-r 25. unselbständig Erwerbstätige in Oberösterreich arbeitet als Leiharbeitnehmer/-in. Auffallend ist, dass es in keiner anderen Branche so viele Krankengeldfälle gibt.

Dahinter steht eine dubiose Praxis der Leiharbeitsfirmen, die der Allgemeinheit teuer kommt. Fakt ist:

Leiharbeit macht krank - Unternehmen wälzen Kosten auf Allgemeinheit ab!

Über den frechen "Trick" der Leiharbeitsfirmen und Daten zum Gesundheitszustand der Zeitarbeitnehmer/-innen informieren wir bei einer Pressekonferenz am Freitag, 2. August 2013, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Leiterin der Stabsstelle Arbeitsbedingungen, Mag.a Dagmar Andree, MBA, zur Verfügung.

Leiharbeit macht krank - Unternehmen wälzen Kosten auf Allgemeinheit

ab!



Pressekonferenz mit Präsident Dr. Johann Kalliauer und der Leiterin

der Stabsstelle Arbeitsbedingungen, Mag.a Dagmar Andree, MBA



Datum: 2.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Deutschland



Url: www.arbeiterkammer.com



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Ines Hafner, Bakk.Komm.

Tel.: (0732) 6906-2178

ines.hafner @ akooe.at

www.arbeiterkammer.com