VP-Meisel ad Schleifmühlbrücke: Leidtragende des roten Experiments sind die Bewohner der Wieden und vor allem des Schleifmühlviertels

Wien (OTS) - "Die aktuelle Ankündigung der Bezirksvorsteherin des 6. Bezirks, Renate Kaufmann, bereits nächstes Jahr die Schleifmühlbrücke endgültig sperren zu wollen, ist leider eine sehr schlechte Nachricht für die Bevölkerung der Wieden", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Wieden BezR Mag. Philipp Meisel. "Die Zufahrt in den 4. Bezirk, aber auch die Abfahrt werden nun massiv erschwert, weil künftig das gesamte Schleifmühlgrätzel nur mehr durch große Umwege erreichbar sein wird. Studien haben bereits im Vorfeld die massiven Beeinträchtigungen für die Wieden bestätigt."

Leider ist diese Sperre auch ein Vorbote für die - von den Bezirksgrünen seit langem geforderte - Verdrängung des Autoverkehrs aus der Schleifmühlgasse von der Margaretenstraße bis zur Wienzeile, was auch eine Abdrängung des Verkehrs in die Seitenstraßen mit sich bringen würde - eine unzumutbare Belastung für die Anrainerinnen und Anrainer der Unteren Wieden. "Wir sagen daher auch zu dieser Schnapsidee, die zudem über 80 Parkplätze kosten und aus einer Wohngegend mehr oder weniger eine Partyzone machen würde, ein klares Nein", so Meisel weiter. Einschlägige Anträge von SPÖ und GRÜNEN in diese Richtung gaben und geben weiterhin Anlass zur Sorge.

Enttäuschend im Zusammenhang mit den sehr negativen Auswirkungen der Sperre der Schleifmühlbrücke auf die Lebensqualität der Bewohner der Wieden ist der mangelnde Erfolg von Wiedens Bezirksvorsteher Leo Plasch. Dazu Meisel: "Ich verstehe die Zurückhaltung des Bezirksvorstehers und der Wiedner SPÖ gegenüber ihren Parteikollegen im 6. Bezirk nicht. Der Widerstand gegen die Sperre der Brücke war enden wollend bzw. nicht erkennbar. Ich fordere den Bezirksvorsteher auf, im Interesse der Anrainerinnen und Anrainer diesen angeblich fixen Beschluss umzustoßen. Der Kampf für die Bezirksbevölkerung muss an oberster Stelle stehen."

Die ÖVP Wieden hat daher eine Initiative gegen die Sperre der Schleifmühlbrücke und gegen die anrainerfeindliche Umgestaltung der Schleifmühlgasse lanciert und eine eigene Unterschriftenaktion gestartet. Die Liste zum Download finden Sie unter http://oevp-wien.at/wieden.

