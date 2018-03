Gesucht: Die schönsten begrünten Fassaden Wiens!

Beim Fotowettbewerb der Wiener Umweltschutzabteilung Bilder der schönsten Fassaden Wiens einreichen und Preise gewinnen!

Wien (OTS) - Die Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 lädt alle fotobegeisterten Wienerinnen und Wiener ein, die schönsten Fassadenbegrünungen in Wien zu fotografieren. "Fassadenbegrünungen schaffen neue Grünflächen in dicht bebauten Stadtvierteln und erhöhen damit die Lebens- und Aufenthaltsqualität. Die Stadt Wien fördert Fassadenbegrünungen, wir gehen selbst mit gutem Beispiel voran und haben mit der begrünten Fassade der MA 48 ein großes Pilotprojekt laufen", so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Fotos einreichen unter www.fassadengruen.wien.at

Alle Fotobegeisterten können ihre Fotos von begrünten Fassaden, die sie in Wien entdeckt haben, unter www.fassadengruen.wien.at bis einschließlich 15. Oktober 2013 selbst online stellen, diese können von allen Besucherinnen und Besuchern der Seite bewertet werden.

Aus dieser Vorauswahl ermittelt eine Jury aus ExpertInnen schließlich Ende Oktober die Sieger-Fotos. Insgesamt 10 Fotos werden prämiert, zu gewinnen gibt es einen Gutschein für ein Essen in einem Umweltzeichen Tourismus-Betrieb, Bücher oder Gutscheine für Ausflüge und Führungen durch Wiens besondere Naturoasen.

Mit offenen Augen durch die Stadt spazieren

Mit der Aktion will die Wiener Umweltschutzabteilung die Wienerinnen und Wiener dafür begeistern, mit offenen Augen für die grünen Nischen und kleinen Naturoasen in Wien durch die Stadt zu spazieren. Nicht so sehr der Wettbewerbsgedanke steht dabei im Vordergrund, als vielmehr das Wecken von Entdeckerfreude und die Möglichkeit, das Lieblingsfoto vielleicht sogar von der eigenen begrünten Fassade einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.

Fassadenbegrünung in Wien

Die Stadt Wien geht selbst mit gutem Beispiel voran und hat als größtes Pilotprojekt eine begrünte Fassade an der Zentrale der MA 48 am Gürtel errichten lassen. Insgesamt wurden auf 850 m2 Fassade ganze 2.850 Laufmeter Pflanzentröge aus Metall montiert. Rund 17.000 Pflanzen, vor allem Stauden, Gräser und Kräuter, wurden in die Pflanzentröge eingepflanzt.

Weiters fördert die Stadt Wien die Errichtung von Fassadenbegrünungen, Förderungen können bei den Wiener Stadtgärten (MA 42) beantragt werden.

Gute Gründe für grüne Wände

Begrünte Fassaden sind ein wichtiger Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel in den Städten, denn Fassadenbegrünungen können das Kleinklima aufgrund der beschattenden Wirkung und Verdunstung positiv beeinflussen. Auch im Winter haben dauergrüne Rankpflanzen einen isolierenden Effekt und tragen dadurch zum Einsparen von Heizkosten bei. Weitere Vorteile von begrünten Fassaden sind die Bindung von schädlichen Luftinhaltsstoffen und Staub durch das dichte Laub.

Fassadenbegrünungen ergänzen die Grünversorgung Wiens vor allem dort, wo der Platz für Baumpflanzungen fehlt. Begrünte Fassaden sind fast überall möglich, der Erfolg ist rasch sichtbar und der Pflegeanspruch überschaubar.

Die Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 unterstützt beratend zahlreiche Pilotprojekte zur Fassadenbegrünung in Wien und hat einen eigenen Leitfaden für Fassadenbegrünung herausgegeben.

Gute Gründe für grüne Wände:

www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/gruene-waende.html

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Christine Willerstorfer

Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22

Kommunikation und Personal

Telefon: 01 4000-73422

Mobil: 0676-8118 73422

E-Mail: christine.willerstorfer @ wien.gv.at

www.umweltschutz.wien.at