FP-Waldhäusl: A4-Ausbau ist schön und gut, das Waldviertel wird dennoch ignoriert

Warum werden die Waldviertler weiterhin als Bürger 2. Klasse behandelt?

St. Pölten (OTS) - "Selbstverständlich ist der Ausbau der A4 richtig und wichtig und sollte deshalb auch rasch vorangetrieben werden, wir Freiheitliche unterstützen dieses Projekt. Trotzdem nimmt es mittlerweile skandalöse Züge an, dass der Landeshauptmann ein ganzes niederösterreichisches Viertel im verkehrstechnischen Mittelalter belässt!", kritisiert gf. KO Waldhäusl die konsequente Untätigkeit von Erwin Pröll im Zusammenhang mit der Waldviertelautobahn.

"Manchmal liegt die Vermutung nahe, Pröll und seine schwarzen Brüder kümmern sich nur noch um die dicht besiedelten Gebiete Niederösterreichs, um dort Stimmen zu holen, während wir Waldviertler ständig im Stich gelassen werden. Das Waldviertel ist dem Landeskaiser so egal, dass wir nicht einmal mehr vertröstet werden, das ist schäbig und falsch", so Waldhäusl weiter.

Ich habe im Landtag bereits x-mal die Nagelprobe für diese Autobahn gemacht, mit dem Ergebnis, dass sich Jürgen Maier und Co, genau so oft als Pharisäer enttarnt haben. Im Waldviertel groß reden und im Landtag vor dem Landeskaiser kuschen, dieses unwürdige Schauspiel kennen wir bereits!", erklärt der gf. Klubobmann.

"Offenbar nützt uns nur mehr ein baldiges ende der Ära Pröll, damit wir Waldviertler eine entsprechende Infrastruktur und Chancengleichheit erhalten. Hätte man all jene Gelder, die bei uns schon sinnlos in ÖVP-Freunderlwirtschaft geflossen sind, in diese Straße investiert, könnten unsere Pendler schon bis ins Zentrum des Waldviertels so fahren, wie es auch dem Rest von Niederösterreich vergönnt ist!", schließt Waldhäusl.

