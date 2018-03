U6-Station Burggasse: Start für nächste Sanierungs-Etappe

Bahnsteig Richtung Floridsdorf ab Montag wieder offen, Sanierung am Stationsgebäude geht weiter

Wien (OTS) - Am Montag gehen die Sanierungsarbeiten in der U6-Station Burggasse mit seinem von Otto Wagner entworfenen Stationsgebäude in die nächste Bauphase über. Seit Anfang Juli wurde der Stiegenabgang im rund 110 Jahre alten Stationsgebäude zum Bahnsteig in Fahrtrichtung Floridsdorf abgetragen und neu errichtet.

Deswegen war das Ein- und Aussteigen in der Station in dieser Fahrtrichtung seit Anfang Juli nicht möglich, die Züge haben die Station durchfahren. Die Arbeiten werden wie geplant abgeschlossen. Ab Montag-Früh kann der Bahnsteig in Fahrtrichtung Floridsdorf wieder wie gewohnt genutzt werden.

Wechselweise Bahnsteigarbeiten - ab 29. Juli halten Züge nicht Richtung Siebenhirten

Gleichzeitig beginnt am 29. Juli die Bahnsteigsperre Richtung Siebenhirten. Dann wechseln die Arbeiter auf die andere Seite der Gleise und beginnen mit den Arbeiten am zweiten Stiegenabgang zum Bahnsteig. Diese Arbeiten werden bis Anfang September andauern. Während der Arbeiten durchfährt die U-Bahn in Fahrtrichtung Siebenhirten die Station Burggasse, ab Anfang September hält sie auch in dieser Fahrtrichtung die Station wieder ein.

Neuer Glanz für den 110 Jahre alten Bau

Im Fokus der Sanierungsarbeiten steht die Revitalisierung des Stationsgebäudes an der Burggasse, das komplett saniert wird. Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt, um die originale Bausubstanz möglichst detailgetreu zu erhalten. In den nächsten Monaten werden am Stationsgebäude außerdem die Fassaden -innen und außen - saniert sowie die technischen Anlagen und Installationen modernisiert.

Die Bahnsteigsperre ist wegen der Neuerrichtung der Stiegenabgänge im Stationsgebäude notwendig. Diese Zeit nutzen die Wiener Linien auch für einige Sanierungsarbeiten am Bahnsteig selbst. So wird unter anderem ein neues Blindenleitsystem am Bahnsteig integriert sowie Ausbesserungsarbeiten an Wänden, Böden und Dachträgern vorgenommen.

Für die Fahrgäste bestehen Ausweichmöglichkeiten über die U6-Station Westbahnhof, von wo aus die Station Burggasse mit den Straßenbahnlinien 6 und 18 rasch erreicht werden kann. Auch die U6-Station Thaliastraße ist nur wenige Gehminuten entfernt.

