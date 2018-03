EANS-News: Kapsch TrafficCom AG: Jüngste Kursreaktionen nicht nachvollziehbar

Wien (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Unternehmen/Verträge/ETC-Systeme

Wien, 26. Juli 2013 - Die jüngsten Kursreaktionen der Kapsch TrafficCom-Aktie seien "nicht nachvollziehbar", erklärt Mag. Georg Kapsch, CEO Kapsch TrafficCom. Nach Bekanntwerden, dass der Start des elektronischen Mautsystems in der südafrikanischen Provinz Gauteng nicht wie angedacht Mitte Juli erfolgte, reagierte der Kurs massiv. Kapsch hatte im September 2009 den Zuschlag für die Errichtung des Mautsystems erhalten. Das System wurde zügig errichtet und diverse geplante Starttermine wurden aufgrund verschiedener Proteste, Interventionen und Einsprüche in den letzten Monaten oftmals verschoben. "An der Situation hat sich defacto nichts geändert, daher ist die Reaktion nicht zu erklären", betont Kapsch. "Unser System ist bereit und wir warten auf einen definitiven Termin, um es in den kommerziellen Betrieb zu nehmen."

Gerade die jüngste Meldung über die finanzielle Situation der südafrikanischen Behörde SANRAL zeigt deutlich, dass eine rasche Entscheidung und ein umgehender Start wünschenswert wären. Die südafrikanische Regierung hat 2009 entschieden, dass der Erhalt und der Ausbau der Straßeninfrastruktur in Gauteng über ein elektronisches Mautsystem sichergestellt werden sollen. "Die Verzögerungen gefährden nicht nur Arbeitsplätze sondern auch die Infrastruktur des Landes", unterstreicht Kapsch. "Wir sind zuversichtlich, dass die südafrikanischen Behörden bald handeln werden und alle nötigen Schritte gesetzt werden."

18.000 Mautspuren, 80 Millionen On-Board-Units "Unser Unternehmen ist sehr breit aufgestellt", erläutert Kapsch. Kapsch TrafficCom hat bereits ca. 18.000 Mautspuren rund um den Globus ausgestattet, 80 Millionen On-Board-Units weltweit verkauft und Referenzen in 43 Ländern auf allen Kontinenten. Dazu zählen die laufenden sehr erfolgreichen Mautprojekte in Österreich, der Tschechischen Republik oder Polen, wie auch der 10-jährige Technologie- und Servicevertrag mit der E-ZPass Group, dem weltweit größten interoperablen Mautsystem in den USA.

Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von Intelligent Transportation Systems (ITS) in den Applikationsbereichen Mauteinhebung, städtische Zugangsregelung und Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsüberwachung, Kontrolle von Nutzfahrzeugen, elektronische Fahrzeugregistrierung, Verkehrsmanagement und V2X Kooperative Systeme. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden, von Komponenten und Subsystemen über deren Integration bis zum Betrieb, aus einer Hand ab. Die Lösungen von Kapsch TrafficCom helfen, die Verkehrsinfrastruktur zu finanzieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den Verkehrsfluss zu optimieren und verkehrsbedingte Umweltbelastungen zu reduzieren. Das Kerngeschäft ist, elektronische Mautsysteme für den mehrspurigen Fließverkehr zu entwickeln, zu errichten und zu betreiben. Referenzen in 43 Ländern auf allen Kontinenten machen Kapsch TrafficCom zu einem weltweit anerkannten Anbieter im Bereich der elektronischen Mauteinhebung. Als Teil der Kapsch Group, einem 1892 gegründeten österreichischen Technologiekonzern im Familienbesitz, verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Niederlassungen und Repräsentanzen in 33 Ländern, notiert seit 2007 an der Wiener Börse (KTCG) und erwirtschaftete mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Wirtschaftsjahr 2012/13 einen Umsatz von 488,9 Mio. EUR.

Für weitere Informationen: www.kapsch.net und www.kapschtraffic.com

Follow us on Twitter: twitter.com/kapschnet

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 A-1121 Wien Telefon: +43 1 50811 1122 FAX: +43 1 50811 99 1122 Email: ir.kapschtraffic @ kapsch.net WWW: www.kapschtraffic.com Branche: Technologie ISIN: AT000KAPSCH9 Indizes: Prime Market Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Mag. Katharina Riedl

Unternehmenssprecherin

Kapsch AG

Am Europlatz 2

1120 Wien, Österreich

Tel.: +43 50.811 1705

E-Mail: {katharina.riedl @ kapsch.net}

[HYPERLINK: katharina.riedl @ kapsch.net]

Investorenkontakt:

Mag. Marcus Handl

Investor Relations Officer

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

1120 Wien, Österreich

Tel.: +43 50.811 1120

E-Mail: {ir.kapschtraffic @ kapsch.net}

[HYPERLINK: ir.kapschtraffic @ kapsch.net]