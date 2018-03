Innere Stadt: Welt der weiblichen Kaffeehausliteratur

Leseabend "Melange fatale" am 28. Juli im Cafe Landtmann

Wien (OTS) - Seit Juni 2000 betrachtet das Ensemble "Tinte und Kaffee" im Sommer das vielschichtige Thema "Wien - Kaffeehaus -Literatur" in szenischen Lesungen. Allseits bekannt ist die Verbindung namhafter Autoren wie Altenberg, Kraus und Torberg mit dem Wiener Kaffeehaus. Am Sonntag, 28. Juli, stehen einmal die schreibenden Damen im Blickpunkt: Unter dem Titel "Melange fatale -Die Welt der weiblichen Kaffeehausliteratur" würdigen bewährte Rezitatoren das Schaffen von Lina Loos, Veza Canetti, Christine Busta, Friederike Mayröcker und weiterer verdienter Wortkünstlerinnen. Ebenfalls berichtet die "Tinte und Kaffee"-Truppe (Regie und Leitung: Christoph Prückner) über einstige Aktivitäten von Alma Mahler-Werfel, Fanny von Arnstein und anderer Persönlichkeiten. Die Vorstellung im "Cafe Landtmann" (1., Universitätsring 4) startet um 20.00 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) und dauert bis zirka 22.00 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro (Ermäßigung: Club Wien.at, UNI-Card, u.a.). Auskunft und Reservierung: Telefon 0676/31 67 302 bzw. Telefon 0676/301 38 32.

August/September: Drei "Frauen im Kaffeehaus"-Lesungen

Weitere szenische Lesungen mit dem Titel "Melange fatale" und einfühlsam vorgetragenen Texten rund um "Frauen im Kaffeehaus" gestalten die "Tinte und Kaffee"-Mimen am Sonntag, 25. August, sowie am Sonntag, 1. September, und am Sonntag, 8. September, jeweils ab 20.00 Uhr, im "Cafe Landtmann". Informationen über diese Abende erfragen Interessierte via E-Mail direkt bei der Schauspielgruppe:

tinteundkaffee@gmx.net. Wissenswertes über alle Produktionen des Ensembles in der Sommer-Saison 2013 ist im Internet zu lesen:

http://tinteundkaffee.bplaced.net/start.htm. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at