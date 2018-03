Landstraße: Wunschkonzert und Primadonnen im L.E.O.

Wien (OTS) - Die Einhaltung von "Wahlversprechen" ist für die sangesfrohen Künstler des "Letzten erfreulichen Operntheater" (3., Ungargasse 18) eine Ehrensache. Zwei verdiente Ensemble-Mitglieder, Antonia Lersch und Werner Riegler, beweisen dies am Samstag, 27. Juli, bei einem vergnüglichen Wunschkonzert mit dem launigen Titel "Haben schon gewählt?". Das Repertoire der Künstler ist groß und deshalb sind die Werke, von Chanson und Schlager bis zur Klassik, auf der öffentlichen "Wahlliste" verzeichnet. Im ersten Teil des Programmes werden alle Stücke angespielt. Anschließend legen die Künstler eine Pause ein und es erfolgt die öffentliche Abstimmung. Nach der Punkte-Vergabe des Publikums sind im zweiten Teil die am häufigsten gewählten Titel in voller Länge zu hören, geloben Lersch und Riegler.

Beginn: 20 Uhr, Preis: 25/20 Euro, Info: 0680/335 47 32

Am Mittwoch, 31. Juli, dreht sich wieder einmal im "Letzten erfreulichen Operntheater", kurz: "L.E.O.", alles um berühmte und weniger umjubelte Primadonnen und die Devise lautet "Viva la Diva". Antonia Lersch, Elena Schreiber und Werner Riegler sind beim Lieder-Abend "Von der Panozzalackn nach Hollywood" mit dabei. Zum Vortrag gelangen "Hits" aus vielen Epochen und Ländern, dargeboten im entsprechenden Stil. Freche wienerische Melodien haben im Primadonnen-Programm ebenso ihren Platz wie charmante französische Stücke, zweideutige Berliner Weisen und reichlich Humor. Beide Veranstaltungen fangen um 20.00 Uhr an. Jeweils sind Unkostenbeiträge in der Höhe von 25 Euro (Reihe 1 bis 3) oder 20 Euro (ab Reihe 4) zu begleichen. Studenten und Schüler: 13 Euro. Nähere Informationen über die Bühne "L.E.O." und Karten-Bestellungen: Telefon 0680/335 47 32, E-Mail karten @ theaterleo.at. Gefördert wird das Theater durch den Bezirk, "Wien Kultur" und weitere Partner.

