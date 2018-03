Sommersperre der Kindergärten kostet Eltern Jahresurlaub AK-Kalliauer verlangt Ausbau der Öffnungszeiten

Linz (OTS) - Die knapp fünfwöchige Sommersperre vieler Kindergärten in Oberösterreich stellt berufstätige Eltern und vor allem Alleinerzieher/-innen vor schier unlösbare Probleme. Denn der Jahresurlaub der meisten Eltern reicht nicht aus, um die Jahresschließzeiten - durchschnittlich 33 Werktage - abdecken zu können. Die Stadt Wien zeigt, dass es auch anders geht. Dort haben die Kindergärten im Sommer durchschnittlich nur 1,4 Tage geschlossen. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer verlangt einen Ausbau der Öffnungszeiten auch in Oberösterreichs Kinderbetreuungseinrichtungen.

Oberösterreichs Kinderbetreuungseinrichtungen haben durchschnittlich 33 Werktage im Jahr geschlossen. Während der Sommermonate sind es bei den Kindergärten und Horten 23 Tage, bei den Krippen 17 Tage - wobei aber nur jedes achte Kind unter drei Jahren einen Krippenplatz hat. "Allein die Sperre im Sommer kostet die Eltern fast den gesamten Urlaub - ein wahres Dilemma vor allem für Alleinerziehende", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Dass es möglich ist, die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen mehr auf die Bedürfnisse berufstätiger Eltern auszurichten, zeigen andere Bundesländer, u.a. Niederösterreich und vor allem Wien. Dort halten zum Beispiel die Kindergärten in den Sommerferien im Schnitt nur 1,4 Betriebstage geschlossen, im ganzen Jahr sind es zirka drei Tage.

Während in Oberösterreich nur 8,7 Prozent der Kindergärten 51 bis 52 Wochen im Jahr geöffnet haben, ist dies in Wien mit 95,2 Prozent nahezu die Norm. Gravierende Unterschiede zeigen sich auch bei den Tagesöffnungszeiten. In Oberösterreich haben fast zwölf Prozent der Kindergärten nicht einmal sechs Stunden geöffnet und nur rund 30 Prozent mindestens neun Stunden. In Wien bieten 53 Prozent der Kindergärten eine tägliche Betreuung von zwölf und mehr Stunden an.

"Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in Oberösterreich trotz Verbesserungen in den letzten Jahren nach wie vor stark ausbaufähig", meint Kalliauer. "Nur 15,4 Prozent der Betreuungsplätze für die Drei- bis Sechsjährigen entsprechen den sogenannten VIF-Kriterien, einem Indikator für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf." Diese haben maximal fünf Wochen im Jahr geschlossen, mindestens 9,5 Stunden täglich sowie 45 Stunden pro Woche geöffnet und bieten ein Mittagessen an. Bei den Unter-Dreijährigen entspricht zwar ein Viertel der Betreuungsplätze den VIF-Kriterien, aber es befinden sich nur knapp drei Prozent der Kinder dieser Altersgruppe in VIF-Betreuung!

"Oberösterreichs Kinderbetreuungseinrichtungen müssen ihre Öffnungszeiten rasch ausbauen. Das nützt den Eltern und uns allen. Denn jeder Euro, der in den Ausbau der Elementarbildung investiert wird, fließt in Folge vielfach in die Volkswirtschaft zurück - wie eine Studie der Kepler-Uni belegt", betont der AK-Präsiden

