Huainigg: Literaturpreis Ohrenschmaus - Einreichen noch bis Mitte September!

Hochwertige Literatur von Menschen mit Lernbehinderungen und ein besonderer Blick auf die Welt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Zum siebten Mal wird heuer der "Literaturpreis Ohrenschmaus" vergeben. Bis Mitte September freut sich die Jury um Felix Mitterer auf herausragende Texte von Menschen mit Lernbehinderung, die Leserinnen und Lesern einen neuen Blick auf die Welt ermöglichen und zur Vielfalt der Literaturlandschaft beitragen. "Die Preisverleihung wird heuer am 2. Dezember, am Vorabend des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung, im Wiener Museumsquartier über die Bühne gehen", freut sich Abg. Dr. Franz-Joseph Huainigg, ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderung und Initiator des Literaturpreises, auf die nächste Runde. Der "Ohrenschmaus" versteht sich als Förderpreis, der Texte von Menschen mit intellektueller Behinderung prämiert und ihnen den Zugang zur Literatur ermöglichen möchte.

Die Jury und die Preisverleihung

Die "Ohrenschmaus"-Jury besteht aus Felix Mitterer (Schirmherr), Niki Glattauer, Eva Jancak, Heinz Janisch, Ludwig Laher, Barbara Rett und Andrea Stift. Drei ausgezeichnete Schriftstellerinnen und Schriftsteller erhalten ein Preisgeld von je 1.000 Euro, das ihnen im Rahmen eines Festaktes im Beisein eines Regierungsmitgliedes am 2. Dezember 2013 in der Arena21 des Wiener Museumsquartiers überreicht wird. Die Schokoladen-Manufaktur Zotter wird auch heuer wieder eine eigene Literaturpreis-Edition kreieren, die auf der Innenseite der Banderole einen Siegertext trägt.

Ausschreibungskriterien

Alle Informationen zur Einreichung und die Ausschreibungskriterien sind auf der "Ohrenschmaus"-Homepage unter www.ohrenschmaus.net abrufbar. Erwähnt sei noch das heurige Motto "selbst gedacht, selbst gemacht", das ein Schreibimpuls sein kann, aber nicht muss. Alle Ideen, Themen und Inhalte sind willkommen, genauso wie jede Textsorte. Die Einreichfrist endet am 15. September 2013. Eingereicht werden kann via Upload auf der Homepage oder auf dem Postweg an:

Literaturpreis Ohrenschmaus, z.Hd. Evelyn Pammer, Palais Epstein, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1017 Wien.

Literaturpreis Ohrenschmaus

Viele Menschen mit Behinderungen besitzen literarische Fähigkeiten, die sie selbst oft erst entdecken müssen beziehungsweise sich nicht zugetraut hätten und die mit Hilfe des "Literaturpreises Ohrenschmaus" hervorgebracht und gefördert werden. Dieser Schmaus an genialen Texten soll der Öffentlichkeit zu Ohren gebracht werden. Diese Menschen in ihrer künstlerischen Kraft zu motivieren und zu unterstützen, ist das besondere Anliegen von Franz-Joseph Huainigg.

Hinter dem "Literaturpreis Ohrenschmaus" steht neben Huainigg ein Organisationsteam bestehend aus Caritas, Diakonie, Jugend am Werk, Lebenshilfe und Vienna People First.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at