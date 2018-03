Marc Wolff ist neuer Chief Financial Officer von ReSearch Pharmaceutical Services

Fort Washington, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - ReSearch Pharmaceutical Services, Inc. (RPS), ein Auftragsforschungsunternehmen (CRO) der nächsten Generation, das weltweit umfangreiche Lösungen für die klinische Entwicklung von Phase I bis IV für die Pharmabranche und die Medizingeräte-Industrie entwickelt, gab heute bekannt, dass Marc Wolff neuer Chief Financial Officer des Unternehmens ist.

In dieser Position wird Marc für alle Finanz-, Steuer- und Vermögensbereiche des Geschäfts zuständig sein. Dazu gehören Buchführung, Budgetierung, Finanzplanung, Finanzierung, Überschneidungen mit der Finanzbranche, Finanzanalyse, Akquisitionen und Fusionen sowie die Überwachung der finanziellen, steuerlichen und vermögensbezogenen Leistungen. Zuvor war er bei Catalent Pharma Solutions beschäftigt, wo er in einer dualen Rolle als Global CFO für Softgel-Technologien und als Vice President und General Manager für das Softgel-Geschäft in Australien und Japan tätig war.

Wolff verfügt über mehr als fünfzehn Jahre als Erfahrung als CFO in öffentlichen und privaten, weltweit tätigen Unternehmen mit Umsätzen zwischen 50 Millionen und 1,5 Milliarden USD und kann eine erfolgreiche Karriere in weltweit führenden Finanzunternehmen mit stark wachsendem Unternehmenswert vorweisen.

Informationen zu RPSde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@33c880ffReSearch Pharmaceutical Services (RPS), der branchenführende globale Anbieter innovativer Outsourcinglösungen für die klinische Entwicklung, liefert umfassende Dienstleistungen für die klinischen Phasen I bis IV, die den sich verändernden Anforderungen von biopharmazeutischen Unternehmen und Herstellern medizinischer Geräte und Diagnosesysteme gerecht werden und sich an die individuellen Bedürfnisse großer, mittlerer und kleiner Kunden anpassen lassen. RPS ist ein organisch aufgebautes Unternehmen, das zu den führenden zehn globalen Auftragsforschungsgesellschaften gehört. Es beschäftigt mehr als 5000 Mitarbeiter in über 64 Ländern mit unternehmenseigenen Strukturen. Diese Strukturen bieten sowohl RPS als auch seinen Partnern mehr Flexibilität und Wachstumschancen.

Weitere Informationen zu RPS finden Sie auf www.rpsweb.com.

Web site: http://www.rpsweb.com/

