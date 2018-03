Kommentar zur Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste

Berlin (ots) - Sollen wir also Merkels Amtschef und obersten Geheimdienstkontrolleur einfach glauben? Dafür gibt es wenig Anlass, nachdem die Bundesregierung uns seit Wochen erklärt hat, sie wisse ja selber nicht so genau, welche Geheimnisse im digitalen Datendschungel zwischen Europa und Amerika verborgen seien. Und nun soll plötzlich alles klar sein, weil Mr. Top Secret Pofalla aus dem Urlaub zurückgekehrt ist? Nein, diese Regierung hat ihren Vertrauenskredit so gut wie verbraucht.

