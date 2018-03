5. Gabala International Music Festival eröffnet - Symphonien im Land des ewigen Feuers

Gabala, Aserbaidschan (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Am 24.07.2013 fiel der Startschuss für das 5. Gabala International Music Festival - eine Liebeserklärung der Stars an die Musik und nicht zuletzt an Aserbaidschan.

Vom Flughafen in Baku geht es per Auto zum Qafqaz Resorthotel nach Gabala, der ältesten Stadt Aserbaidschans, 200 Kilometer im Landesinneren. Der Ort an sich ist nicht klein, aber die alljährlichen Besucherströme lassen die Stadt gefühlt um das doppelte anwachsen.

Die Künstler lassen das Publikum gerne an ihrem Können teilhaben -das hat man bei den vorherigen vier Festivals bereits erleben dürfen. Das Jerusalemer Symphonieorchester und das Symphonieorchester Neues Russland werden unter Dirigenten wie Yuri Bashmet oder Jan Lotham Koenig wieder zur Höchstform auflaufen. Auch andere Stars von Weltrang wie Boris Berezovsky oder Oxana Yablonskaya sind wieder mit dabei.

Die Musik ist kein Requiem auf eine vergessene Zeit, sondern atmende, gelebte Kultur. Dafür sorgen auch die renommierten Direktoren des Festivals, Farhad Badalbeyli (Pianist, Komponist und Direktor der Musikakademie in Baku) und Dmitry Yablonsky (Cellist von Weltrang, Dirigent) welche beide aktiv teilnehmen.

Um das allgemeine kulturelle Erbe kümmert sich in Aserbaidschan vorrangig die Heydar Aliyev Stiftung, gegründet im Jahr 2004. Frontfrau und Macherin ist Mehriban Aliyeva - die First Lady Aserbaidschans. Ihre Liebe gilt der Musik, und so ist es kein Zufall dass sie und die Stiftung das Festival unterstützen.

Die Organisatoren der Veranstaltung sehen im Festival mehr als nur ein Musikevent: "Den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes kann jeder sehen und erleben - unsere Kultur steht unserer Wirtschaft jedoch in nichts nach. Auch ist Gabala ein wichtiges Beispiel für die regionale Entwicklung abseits der Hauptstadt.".

Der Großteil der Veranstaltungen vom 24. Juli bis zum 08. August findet Open Air statt und wird dem Publikum einmalige Momente bieten.

Rückfragen & Kontakt:

Gabala International Music Festival



Mr. Badalbeyli & Yablonsky

Directors



EMail: directors @ gabalafestival.com

Website: www.gabalafestival.com

Program: www.gabalafestival.com/program2013.html