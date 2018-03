Innovations- & Forschungspreis des Landes Kärnten 2013: Jetzt einreichen! Die Dotation beträgt 58.000,- EUR

Der KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds schreibt diesen Preis im Auftrag des Landes Kärnten aus. Die Vergabe erfolgt in drei Kategorien sowie mit einem Spezialpreis.

Klagenfurt (OTS) - "Ausgezeichnet werden Produkte, Verfahren und Dienstleistungen, die ein Unternehmen entwickelt und bereits auf den Markt gebracht hat. Es müssen zumindest erste Erfahrungen über die Auswirkungen vorliegen", so KWF Vorstand Sandra Venus anlässlich des Starts der Ausschreibung. Wichtig ist dabei, dass sich entweder der Firmensitz oder die Betriebsstätte, aus der die Innovation kommt, in Kärnten befindet. Die Einreichungen können sich auf sämtliche technologischen Bereiche sowie auf andere - für die Wirtschaft relevante - Fachgebiete beziehen.

Kleinst-, Klein- und Mittel- sowie Großunternehmen werden in eigenen Kategorien bewertet und prämiert. Mit einem "Spezialpreis" wird jenes Unternehmen ausgezeichnet, in dem "Innovationskultur als langer Prozess der kleinen Schritte" gelebt wird. Die Gesamtdotation von 58.000,- EUR umfasst auch Gutscheine der aws Austria Wirtschaftsservice GmbH für Markt- und Technologierecherchen.

Drei der Preisträger werden Kärnten beim "Staatspreis Innovation" des BMWFJ Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend als Teil-nehmer vertreten. Zudem wird jeweils ein Preisträger am Sonderpreis "Econovius" - Gemeinschaftspreis des BMWFJ und der Wirtschaftskammer Österreich im Segment KMU - und am Sonderpreis "VERENA powered by VERBUND" teilnehmen.

Einreichschluss ist der 12. September 2013 um 12:00 Uhr. Im Oktober tagt die siebenköpfige Jury unter Vorsitz von Dr. Werner Scherf, Vorstand der CTR Carinthian Tech Research AG.

Feierlich wird es dann am 21. November 2013 um 18:00 Uhr im Casineum Velden, wenn die Sieger und Platzierten auf die Bühne geholt und deren Entwicklungen vom ORF-Landesstudio Kärnten in Form von Filmbeiträgen der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. "Ihr Mut, Ihre Ideen, Ihre Initiativen werden ausgezeichnet. Nutzen Sie die Chance und reichen Sie ein!", so der Appell von KWF Vorstandskollegin Sabrina Schütz-Oberländer an alle Querdenker und klugen Köpfe im Land.

Details & Einreichunterlagen: www.kwf.at/innovationspreis

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Hans Jörg Peyha,

KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds,

Völkermarkter Ring 21-23,

9020 Klagenfurt am Wörthersee,

Tel.: (0463) 55 800-23,

innovationspreis2013 @ kwf.at