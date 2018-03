BM Schmied und BM Klug: Tägliche Bewegung für alle Pflichtschüler ab September 2014

Tägliche Bewegungseinheit in ganztägig geführten Schule bereits ab Herbst

Wien (OTS/BMLVS) - Das Ziel, Schritt für Schritt mehr Bewegung und Sport für alle Schülerinnen und Schüler, rückt immer näher. Im Unterrichtsministerium wurde eine Arbeitsgruppe "Schule und Sport" gemeinsam mit Vertretern des Sportministeriums und der Bundes-Sportorganisation (BSO) installiert. Das Ziel: Ein Stufenplan zur "Täglichen Turnstunde", die wenn es nach dem SPÖ-Regierungsteam von Bundeskanzler Werner Faymann geht, an allen Pflichtschulen ab Herbst 2014 Realität werden soll. Mit dem von der Arbeitsgruppe ausgearbeiteten Konzept wird die SPÖ im Herbst in die Koalitionsverhandlungen gehen. Ein Kernpunkt ist die Ausbildung zum Bewegungscoach. Ziel ist es, dass ExpertInnen aus dem Sport mit entsprechender Ausbildung verstärkt zum Einsatz kommen.

Das Unterrichtsfach "Bewegung und Sport" wird durch zusätzliche Maßnahmen wie Bewegung im Regelunterricht ("Bewegte Mathestunde"), Vereinskooperationen oder Bewegungsaktivitäten im Freien ergänzt.

Für rund 130.000 Schülerinnen und Schüler wird sich der Schulalltag in allen ganztägig geführten Schulen bereits im Schuljahr 2013/14 zum Positiven verändern: Dort wird die tägliche Bewegungseinheit Realität. "Bewegung, Sport und Spiel sind ein wertvoller Bestandteil des Unterrichts und des gesamten weiteren Lebens. Deshalb muss eine zukunftsorientierte und ganzheitlich betrachtete Bildungspolitik, die jedem jungen Menschen seine individuelle höchste erreichbare Bildung und damit die besten Zukunftschancen ermöglichen will, gezielt auch Sport und Bewegung anbieten", gibt sich Bildungsministerin Schmied überzeugt. "Ich freue mich, dass der Organisierte Sport in die Planungen eingebunden ist. Unsere Sportvereine mit ihren ÜbungsleiterInnen und Sportplätzen können einen wertvollen Beitrag zu mehr Bewegung an unseren Schulen leisten. Sie sind in diesem Zusammenhang ein sehr wichtiger Partner", sagt Sportminister Gerald Klug (SPÖ) und verweist auf die bereits im Herbst startende Initiative "Kinder gesund bewegen - Vereine in die Schulen", bei der mit Mitteln des Sportministeriums Vereine eingeladen sind, Kooperationen mit Schulen einzugehen und zusätzliche Bewegungseinheiten anzubieten.

Der Sportminister stellt dafür zwei Millionen Euro im Jahr zur Verfügung mit dem Ziel 2.000 Volksschulen und Kindergärten allein im kommenden Schuljahr zu erreichen. Zudem beauftragte der Sportminister in Absprache mit dem Unterrichtsministerium eine Machbarkeitsstudie, die sich mit Fragen wie "Wie viele Sportvereine gibt es, die mit Schulen zusammenarbeiten wollen und umgekehrt?" oder "Wie viele qualifizierte Übungsleiter und Trainer aus dem Sport stehen zur Verfügung und wie müssen sie zusätzlich qualifiziert werden?" befasst.

Bildungsministerin Schmied (SPÖ) und Sportminister Klug (SPÖ) sind sich einig: "Bewegung und Sport in der Schule soll die natürliche Freude an der Bewegung, die alle Kinder empfinden, ansprechen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass durch Bewegung auch die Lernbereitschaft und Leistungsfähigkeit in anderen Unterrichtsfächern steigt."

Um die Qualität im Unterrichtsfach "Bewegung und Sport" nachhaltig zu verbessern, werden die wissenschaftlich fundierten "Bewegungskompetenzen Bewegung und Sport", durch die vom Unterrichtsressort eingesetzte ExpertInnengruppe, maßgeblichen Einfluss auf die neuen Lehrpläne nehmen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe auch im Rahmen der Schulpartnerschaft diskutiert und zeitnah präsentiert.

"Es geht um die Gesundheit unserer Kinder und somit um die Zukunft junger Menschen", so Klug und Schmied abschließend.

