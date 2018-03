Innenministerin Mikl-Leitner besucht das Bundesland Oberösterreich

Medienöffentliche Termine am Freitag, den 26. Juli 2013

Wien (OTS) - Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner ist am Freitag, den 26. Juli 2013, im Bundesland Oberösterreich. Dabei besucht sie die Polizeiinspektion Riedau und macht in Zell an der Pram mit dem "Dorfpolizisten" einen Rundgang.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind zu folgenden Terminen herzlich eingeladen:

Besuch des der Polizeiinspektion Riedau

Zeit: Freitag, den 26. Juli 2013, um 14:20 Uhr

Ort: Polizeiinspektion Riedau,

4752 Riedau, Vormarkt 64

Rundgang mit dem "Dorfpolizisten"

Zeit: Freitag, den 26. Juli 2013, um 14:50 Uhr

Ort: 4755 Zell an der Pram

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Mag. Andreas Wallner, Pressesprecher der Bundesministerin

Tel.: +43-(0)1-53126-2027

andreas.wallner @ bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Kompetenzcenter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at