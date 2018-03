Saison 2013/14: Umbesetzung in "A Harlot's Progress"

Der finnische Dirigent Mikko Franck übernimmt die musikalische Leitung der Uraufführung

Wien (OTS) - Aus zeitlichen und persönlichen Gründen legt der britische Dirigent Donald Runnicles die musikalische Leitung für die Uraufführung der Oper "A Harlot's Progress", die am 13. Oktober 2013 zur Premiere gelangt, zurück.

Der finnische Dirigent Mikko Franck wird das Dirigat der Oper des britischen Komponisten Iain Bell, einem Auftragswerk des Theater an der Wien, übernehmen. Der 1979 geborene Franck, der zunächst Violine studierte, stammt aus der legendären Dirigentenschmiede von Jorma Panula an der Sibelius Akademie von Helsinki. Von 2002 bis 2007 war er musikalischer Leiter des Orchestre national de Belgique. 2006 übernahm er die Stelle des Generalmusikdirektors an der Finnischen Nationaloper, seit Januar 2008 ist er dort künstlerischer Direktor. 2015 übernimmt Mikko Franck als musikalischer Leiter das Orchestre Philharmonique de Radio France.

Mikko Franck verfügt über ein breit gefächertes Opern- und Konzert-Repertoire.

In den letzten Jahren hat er u. a. mit den Berliner , Münchner , New Yorker und Londoner Philharmonikern sowie mit dem Israel und dem Los Angeles Philharmonic Orchestra gearbeitet. Im Juli 2007 dirigierte er Tosca und L'elisir d'amore am Royal Opera House Covent Garden. Sein Debüt an der Metropolitan Opera New York gab er im Dezember 2011. Seine Einspielung von Sibelius' En Saga und Lemminkäinen Suite mit dem Schwedischen Radio Sinfonie Orchester erhielt 2001 eine Grammy-Nominierung und wurde mit dem Diapason d'Or ausgezeichnet.

Intendant Roland Geyer: "Ich bin sehr froh, dass wir in kürzester Zeit den jungen finnischen Dirigenten Mikko Franck gewinnen konnten, der bereits zwei wichtige Uraufführungen an der Finnischen Nationaloper musikalisch geleitet hat und als Spezialist für das Repertoire des 20. und 21. Jahrhunderts zu den erfolgreichsten Dirigenten seiner Generation zählt."

Das Libretto zu der Oper in sechs Szenen nach der gleichnamigen Bilderfolge von William Hogarth schrieb der renommierte englische Schriftsteller Peter Ackroyd. Es musizieren die Wiener Symphoniker und singt der Arnold Schoenberg Chor. Der deutsche Regisseur Jens-Daniel Herzog, Intendant der Oper Dortmund, wird die Uraufführung inszenieren. Diana Damrau singt die tragische Partie der naiven Moll, die dem Charme des Diebes James, gesungen von Bariton Nathan Gunn, verfällt. Als Kupplerin tritt die schottische Sopranistin Marie McLaughlin auf.

Uraufführung: 13. Oktober 2013

Aufführungen: 16./18./21./24./27. Oktober, 19.00 Uhr Einführungsmatinee: Sonntag, 6. Oktober, 11.00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Pressebüro THEATER AN DER WIEN

Sabine Seisenbacher

Corporate Communications / VEREINIGTE BÜHNEN WIEN GmbH

Linke Wienzeile 6

A-1060 Wien

Tel: +43-1-588 30-661

Fax: +43-1-588 30-650

E-Mail: presse @ theater-wien.at

www.theater-wien.at