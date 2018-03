ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels First Vienna FC 1894 - Cashpoint SCR Altach

Am 26. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 26. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels First Vienna FC 1894 - Cashpoint SCR Altach um 20.15 Uhr, die "Cold Water Classics Schottland" um 22.25 Uhr und das Formel-1-Magazin "Inside Grand Prix" mit der Folge "Ungarn" um 22.50 Uhr.

Erfolgreich startete Altach in die neue Saison. Die Vorarlberger besiegten vor heimischem Publikum Horn mit 3:2. Weniger gut lief es für die Vienna, die sich Hartberg auswärts mit 1:4 geschlagen geben musste. Die Vienna bleibt damit am letzten Tabellenrang. Diesen Platz nahm sie auch zum Start schon ein, da die Wiener wegen Verstößen gegen die Lizenzierungsbestimmungen mit drei Minuspunkten in die Saison gehen mussten.

Kommentator ist Martin Lang.

