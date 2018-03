Rundum sicher: G Data AntiVirus für Mac

Cyber-Kriminelle schießen sich zunehmend auch auf Leopard, Mountain Lion und Co. ein. Mit G Data G Data AntiVirus für Mac bietet der deutsche IT-Security Spezialist jetzt eine neue Sicherheitslösung speziell für Macs mit OS X an, die Viren und Phishing-Angriffe effektiv abwehrt. Das Programm schützt nicht nur proaktiv vor Mac-Viren, sondern bietet zusätzliche Sicherheit für alle Windows-PCs, die im Privat- oder Firmennetzwerk eingebunden sind. Denn G Data AntiVirus für Mac erkennt auch Windows-Malware und verhindert somit deren weitere Verbreitung. G Data AntiVirus für Mac ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 39,95 Euro als Download-Version erhältlich.

++ Sicherheit für heterogene Netzwerke

Der Einsatz einer Antivirenlösung für Mac sichert nicht nur den eigenen Apple-Rechner, sondern schützt zugleich auch Windows-Systeme innerhalb des Netzwerks. Computerschädlinge, die vielleicht nicht für Montain Lion und Co. gefährlich sind, können bei einer Weiterleitung an Windows-Systeme erheblichen Schaden anrichten. G Data AntiVirus für Mac erkennt daher auch Windows-Malware und verhindert so beispielsweise die Verbreitung von Schädlingen durch die Weiterleitung von E-Mails.

++ Designed for Apple: Blick für das Wesentliche

Dank der klaren und übersichtlichen Benutzeroberfläche haben Mac-User den Sicherheitsstatus ihres Systems immer im Griff und erhalten umgehend Rückmeldung über Schadcode-Angriffe. Welche Dateien befinden sich in der Quarantäne oder wann soll ein Systemscan erfolgen? Mit wenigen Mausklicks können Apple-Nutzer im Sicherheitscenter alle Informationen abrufen oder individuelle Programmeinstellungen vornehmen.

++ Key-Features

Vielfach ausgezeichneter Schutz vor Viren - auch vor Schädlingen, die einem Mac nicht gefährden, aber eine Bedrohung für Ihre Windows-PCs im Netzwerk darstellen (siehe Infografik)

Phishing-Schutz bewahrt Anwender vor Spionageangriffen im Internet. Gefälschte Webseiten, die es auf das Ausspähen von Bankdaten oder Kreditkarteninformationen abgesehen haben, werden direkt geblockt.

Netzwerk-Schutz: Um sicherzustellen, dass Macs nicht als Einfallstor für Windows-Geräte missbraucht werden, erkennt die Sicherheitslösung auch diese Computerschädlinge. Das Firmennetzwerk bleibt somit geschützt.

Zeitgesteuerte Scans: Systemprüfungen können geplant durchgeführt werden und so auch Zeiten genutzt werden, in denen das Gerät nicht benötigt wird.

Systemvoraussetzungen

Intel Mac mit Mac OS X Leopard (10.5 oder höher)

Mac OS X Snow Leopard (10.6 oder höher)

Mac OS X Lion (10.7 oder höher)

Mac OS X Mountain Lion (10.8 oder höher)

1 GB RAM, 200 MB freier Festplattenspeicher, Monitorauflösung mind. 1024 x 640

Preis und Verfügbarkeit

G Data AntiVirus für Mac ist ab sofort als ESD-Version zum empf. Verkaufspreis von 39,95 Euro erhältlich (Deutschland und Österreich, Preis in der Schweiz: 44,95 CHF). Unternehmen mit einer G Data Netzwerklizenz können einzelne G Data Windows-Lizenzen kostenfrei in Mac-Lizenzen umwandeln.

Mehr Informationen zu G Data AntiVirus für Mac unter:

https://www.gdata.de/onlineshop/g-data-antivirus-fuer-mac.html

