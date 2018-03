Haimbuchner: Hohe Strompreise umgehend korrigieren

Energieversorger der öffentlichen Hand kassieren bei Haushalten

Linz (OTS) - Die Strompreise in Österreich und somit auch in Oberösterreich sind um bis zu zehn Prozent zu hoch. "Energie AG und Linz AG - beide im Eigentum der öffentlichen Hand - kassieren ungeniert bei den Haushalten und tragen so zu einer ungebührlichen Belastung der Menschen bei. Die Energiepreise sind wesentlicher Bestandteil der Inflation und verteuern das Leben. Sie waren hauptverantwortlich für die hohe Inflation der letzten Zeit", tritt FPÖ-Landesparteiobmann, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner für eine umgehende Senkung des Strompreises ein. "Die Menschen dürfen nicht länger durch die öffentliche Hand abkassiert werden." ****

Bereits 2012 waren die höchsten Strompreise für Haushalte in Oberösterreich zu finden, erinnert Haimbuchner. Bei der Energie AG zahlten im Jahresdurchschnitt die Haushalte 718 Euro, bei Linz Strom beliefen sich die Kosten im Durchschnittshaushalt auf 684 Euro im Jahr. "Die Verantwortung für diesen traurigen Österreich-Rekord zu Lasten der Haushalte tragen im Land vorrangig die Vertreter der ÖVP, in der Landeshauptstadt Linz die Genossen von der SPÖ."

"Ich erwarte mir im Interesse der Oberösterreicher, dass weder Landesregierung noch Stadtsenat weiterhin so tun, als ob sie keine Einflussmöglichkeiten auf die Preisgestaltung hätten. Das nehmen ihnen zu Recht die Bürger nicht mehr ab. Unser Ziel muss es sein, die Menschen zu entlasten. In der Personalpolitik der Energieversorger wird wiederholt politischer Einfluss genommen - daher ist es mehr als angebracht, nun endlich eine vernünftige Preispolitik im Interesse der Stromkunden umzusetzen", forderte Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

