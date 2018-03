Geocaching-Schatzsuche im Kurpark Oberlaa

Die wienXtra-spielebox lädt Kinder von 8 bis 13 Jahren zur elektronischen Schnitzeljagd in den Kurpark Oberlaa ein

Wien (OTS) - Am 29. und 31. Juli sowie am 6. und 8. August wartet ein Geocaching-Abenteuer auf alle Kinder von 8 bis 13 Jahren! Mit einem GPS-Gerät gehen sie auf Schatzsuche im Kurpark Oberlaa. Vor und nach der Schatzsuche sowie für alle jüngeren Geschwister ist Spielen im Grünen angesagt, mit lustigen Gesellschafts- und Geschicklichkeitsspielen der wienXtra-spielebox. GPS-Leihgeräte gibt es gratis vor Ort. Mitmachen ist kostenlos.

Abenteuer mit Käptn G.P.Storm

Käptn G.P.Storms Lieblings-Papageienmädchen Nelly ist verschwunden. Die einzige Spur sind sechs geheimnisvolle Kekse mit seltsamen Zeichen. Jetzt sind die Kinder dran: Ausgerüstet mit einem GPS-Gerät oder GPS-fähigen Handy machen sie sich zu zweit auf die Suche. Wer die Keks-Botschaften entschlüsselt und den richtigen Koordinaten folgt, findet weitere Hinweise. Für erfolgreiche GeocacherInnen gibt es kleine Preise.

Spielen unter der Sommersonne

Die wienXtra-spielebox zieht mit zahlreichen Spielen im Gepäck in den Kurpark Oberlaa. Jeweils von 10 bis 17 Uhr stehen für alle Familien Brett-, Gesellschafts- und Geschicklichkeitsspiele zum Testen bereit. Ideal auch für jüngere Geschwister, die sich so die Zeit ganz verspielt vertreiben.

spielebox-Geocaching

Mo, 29.7., Mi, 31.7., Di, 6.8., und Do, 8.8.20123

jeweils um 10.00 und 11.00 pünktlich für 8 -10 Jahre (Dauer: 1,5 Stunden)

jeweils um 13.30 und 14.30 pünktlich für 10-13 Jahre (Dauer: 1,5 Stunden)

im Kurpark Oberlaa, 10., Filmteichstraße/Nordeingang, Bus 68A Anmeldung erforderlich:

Persönlich in der wienXtra-kinderinfo, 7., MuseumsQuartier/Hof 2, Museumsplatz 1

Di bis Fr, 14.00-18.00, Sa, So, Ftg., 10.00-17.00

oder online unter www.ferienspiel.at

oder telefonisch unter Tel.: 4000-84 400 ab Di, 24.7. um 14.00

Um ein GPS-Gerät auszuborgen, ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

Bei Schlechtwetter findet die Aktion nicht statt. Wetter-Telefon:

0676-811 869 062

www.spielebox.at

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Schierhuber, wienXtra-spielebox

Tel.: 4000-83 421

E-Mail: michaela.schierhuber @ wienXtra.at



Gini Stern, wienXtra-PR

Tel.: 4000-84 380

E-Mail: gini.stern @ wienXtra.at