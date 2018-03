Verein PFOTENHILFE sucht das schönste Sommerfoto

Gewinnen Sie tolle Preise mit einem Sommerfoto von Ihrem Haustier

Wien (OTS) - Die Sonne scheint, die Temperatur steigt und unsere Hoftiere genießen die warmen Sonnenstrahlen auf ihrem Fell und kühlen sich im Teich ab.

"Gerade im Sommer gibt es oft lustige und außergewöhnlich schöne Momente mit seinem Haustier, die man festhalten kann und da bei unserem Frühlingsfotowettbewerb alle Erwartungen übertroffen wurden rufen wir erneut dazu auf, uns Ihre besten Fotos von Ihren Haustieren zu schicken. Natürlich gerne auch von Ihnen mit den Tieren gemeinsam.", sagt Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE. Die Fotos können per Post, per Mail oder auch per Nachricht auf unserer Facebook Seite eingesandt werden. Unsere Adresse finden Sie auf unserer Website www.pfotenhilfe.org.

Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Unsere Jury sucht die 3 besten Fotos aus, die dann auf unserer Facebook Seite veröffentlicht werden. Außerdem winkt den 3 Gewinnern eine sommerliche Überraschung entgegen.

Einsendeschluss ist der 31. August 2013. "Wir freuen uns schon auf viele schöne Ideen von Ihnen und Ihren Tieren.", so Weinand abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Johanna Stadler, Obfrau Verein PFOTENHILFE

Mobil: 0664/1221051