Universität Wien: 2. August Fristende für Studien mit Aufnahmeverfahren

Auswahlverfahren in Psychologie und voraussichtlich Publizistik

Wien (OTS) - An der Universität Wien endet mit 2. August die Anmeldefrist für die Studien Psychologie, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft sowie Biologie, Pharmazie und Ernährungswissenschaften. Interessierte an diesen Studien sind aufgefordert, bis 2. August ihre Studienwahl bekannt zu geben. In diesen stark nachgefragten Studien treten bei Überschreitung der gesetzlich definierten Studienplätze Aufnahmeverfahren in Kraft.

"Wer ab Herbst 2013 Psychologie, Publizistik, Biologie, Pharmazie oder Ernährungswissenschaften beginnen möchte, muss jetzt die Registrierung vornehmen", erinnert Christa Schnabl, Vizerektorin der Universität Wien, an das Ende der Anmeldefrist am 2. August. Die Registrierung erfolgt online über

http://aufnahmeverfahren.univie.ac.at.

Auswahlverfahren in Psychologie und voraussichtlich Publizistik

Die aktuelle Situation in den fünf Studien mit potentiellen Aufnahmeverfahren ist noch unterschiedlich. Aus den bisher erfolgten Anmeldungen lässt sich klar ableiten, dass an der Universität Wien wie in den letzten Jahren ein Aufnahmeverfahren für das Studium der Psychologie stattfinden wird. Beim Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft liegt die Zahl der StudieninteressentInnen heuer erstmals über der gesetzlich definierten Anzahl der Studienplätze. "Die Zahl der Studieninteressierten ist heuer nochmals gestiegen, eben auch für das Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Die Zahl der Registrierungen liegt erstmals über den 1.123 anzubietenden Plätzen", so Vizerektorin Christa Schnabl. Es gilt abzuwarten, wie viele Personen dann tatsächlich zu den Aufnahmetests erscheinen werden. Der Test für Psychologie findet am 3. September zeitgleich mit den Universitäten Salzburg, Innsbruck und Graz statt. Der Aufnahmetest für Publizistik-und Kommunikationswissenschaft findet am 4. September statt.

Fristende auch für Biologie, Ernährungswissenschaften und Pharmazie am 2. August

Für die Studien Biologie, Ernährungswissenschaften und Pharmazie hat die Anmeldung ebenfalls bis 2. August zu erfolgen. "Abhängig davon, wie viele registrierte Personen den ersten Teil des Aufnahmeverfahrens, den Self-Assessment-Test, absolviert haben, wird sich entscheiden, ob im September auch für diese Studien Aufnahmetests stattfinden", so Vizerektorin Christa Schnabl.

Detaillierte Erläuterungen zum Anmeldeprozess und zum Ablauf der Aufnahmeverfahren sind über Student Point, die Informationsstelle für Studierende der Universität Wien, erhältlich.

Alle Informationen sind über http://aufnahmeverfahren.univie.ac.at abrufbar.

Für ganz Österreich informiert das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung gemeinsam mit der Universitätenkonferenz und der Österreichischen HochschülerInnenschaft unter:

http://www.studienbeginn.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Cornelia Blum

Pressesprecherin

Rektorat der Universität Wien

1010 Wien, Universitätsring 1

T +43-1-4277-100 12

M +43-664-602 77-100 12

cornelia.blum @ univie.ac.at