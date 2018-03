Justus Frantz und Philharmonie der Nationen: Stardirigent geht mit Orchester auf Reisen / Zunächst Konzerte in 6 Städten / Erstmalig Rebekka Hartmann und Miao Huang als Solistinnen / Welttournee 2014

Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen gehen wieder auf Tournee. Im Oktober und November werden sie Benefizkonzerte in Leipzig, Bremen, Salzburg, Stuttgart, München und Hannover geben. Erstmalig werden die vielfach ausgezeichneten Solistinnen Rebekka Hartmann, Violine, und Miao Huang, Klavier, im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe mit ihnen konzertieren. Für 2014 plant der Maestro zudem eine Welt-Tournee anlässlich seines runden Geburtstags.

Auf dem Programm der Benefizkonzerte stehen die Sinfonie D-Dur KV 385 ("Haffner-Sinfonie") von Wolfgang Amadeus Mozart, das Konzert für Klavier und Orchester f-Moll op. 21 von Fryderyk Chopin, das Konzert für Violine und Orchester D-Dur KV 218 von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die "Jupiter-Sinfonie", ebenfalls von Wolfgang Amadeus Mozart (Sinfonie C-Dur KV 551).

Justus Frantz steht seit langem auf den größten Bühnen der Welt. Bedeutende Künstler begleiten seinen Weg - wie schon Herbert von Karajan und Leonard Bernstein. Jüngstes Highlight in seinem künstlerischen Schaffen war die Ernennung zum Dirigenten des staatlichen israelischen Orchesters Israel Sinfonietta im Mai dieses Jahres. Justus Frantz ist darüber hinaus ein großer Förderer außergewöhnlicher musikalischer Talente. Seine Konzerte begeistern Menschen rund um den Globus.

Als Solistinnen treten Rebekka Hartmann und Miao Huang bei den sechs Benefizkonzerten auf. Rebekka Hartmann ist eine der erfolgreichsten Geigerinnen der jungen Generation. Sie begeistert mit Virtuosität, persönlicher Ausstrahlungskraft und ihrer Stradivari-Violine aus dem Jahre 1675 das internationale Publikum, die Experten und die Presse. Miao Huang, Klavier, hat ebenso wie Rebekka Hartmann zahlreiche internationale Preise gewonnen. Sie wird von der Fachwelt bereits als brillante Ausnahmepianistin gefeiert.

Das Orchester, die Philharmonie der Nationen, war ein lang gehegter Traum von Justus Frantz. Mit ihrer Gründung realisierte der Künstler 1995 seinen Wunsch, ein internationales Top-Orchester mit jungen Talenten aus etwa 40 Nationen zu erschaffen. Sie musizieren unter dem Motto von Leonard Bernstein: "Let's make music as friends" und werben gemeinsam für Frieden und Völkerverständigung - mit ihrer gemeinsamen Sprache, der Musik.

Die Erlöse der sechs Benefizkonzerte im Herbst kommen auch der Förderung junger musikalischer Talente zugute. Diese Veranstaltungen finden in fünf großen Städten in der Bundesrepublik und in Salzburg statt:

Leipzig, Gewandhaus, 24. Oktober 2013

Bremen, Die Glocke, 26. Oktober 2013

Salzburg, Großes Festspielhaus, 31. Oktober 2013

Stuttgart, Beethovenhalle, 1. November 2013

München, Gasteig, 3. November 2013

Hannover, Kuppelsaal, 4. November 2013

"Jetzt lege ich noch einmal richtig los", so Justus Frantz. Für 2014 steht eine Welt-Tournee anlässlich des runden Geburtstags des Maestros auf dem Plan; deren Auftakt wird ein Gala-Abend zu seinen Ehren bilden. Málaga ist dann die erste Station auf der Reiseroute. Über mehrere weitere große Städte in Europa wird es anschließend weitergehen, zuerst einmal nach Südamerika.

