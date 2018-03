KonsumentInnenschutz in der Grillsaison

Marktamt zieht rund 2.000 Proben an Fleischprodukten pro Jahr

Wien (OTS) - Sommerzeit ist Grillzeit und auch dafür werden die entsprechenden Lebensmittel kontrolliert. Das Wiener Marktamt zieht pro Jahr rund 2.000 Proben an Fleisch- und Geflügelprodukten und lässt diese von einem Labor prüfen. Dazu Alexander Hengl vom Wiener Marktamt: "Einem Sommergrill steht aufgrund unserer laufenden Kontrollen nichts im Wege. Auch das Gerücht, dass bereits gewürztes, mariniertes Grillfleisch stets schlechter abschneidet, können wir nicht bestätigen."

"Lebensmittelsicherheit wird in Wien dank dem Marktamt groß geschrieben. Laufende Hygienekontrollen und eventuell Probenziehungen gehören bei uns zur Tagesordnung. Damit in Wien Lebensmittelbetriebe sauber bleiben, werden entsprechende Kontrollen auch weiterhin in dieser Genauigkeit durchgeführt", versichert KonsumentInnenschutzstadträtin Sandra Frauenberger.

Nähere Informationen gibt es bei der kostenlosen Lebensmittel-Hotline unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt. (Schluss) grs

