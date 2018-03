Ocilion IPTV gewinnt 40.000 neue Schweizer Kunden für die Videothek von OnDemand Deutschland

München (ots) - Die OnDemand Deutschland und Ocilion IPTV aus Österreich versorgen im Rahmen ihrer Video on Demand Partnerschaft ab sofort eine weitere Kundenplattform mit VoD-Inhalten. Der Schweizer Kabelnetzbetreiber EW Buchs hat sich für die Lösung von Ocilion/OnDemand entschieden und wird von Buchs aus die knapp 40.000 Endkundenanschlüsse mit VoD-Filmen von OnDemand versorgen!

"Die Netzbetreiber in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind von unserem Hollywood-Blockbuster-Angebot und der vollautomatischen Abwicklung unseres VoD-Services begeistert. Dies spiegelt sich in der aktuell besonders starken Nachfrage, sowie den von uns soeben gewonnenen Neukunden-Projekten klar wider" so Hans Kühberger, Geschäftsführer von Ocilion.

"Wir betreiben ein hochwertiges Verteilnetz und legen daher auch höchsten Wert auf herausragende Bild- und Tonqualität der zur Verfügung gestellten Inhalte. VoD von Ocilion erfüllt unseren Anspruch nach brillanter HD-Qualität in optimalster Weise." freut sich Dipl.-Ing. Hagen Pöhnert, Direktor des EW Buchs.

"Ocilion und OnDemand Deutschland bilden eine starke Allianz aus Technik und Content, die ihresgleichen am Markt sucht. Langfristige, vertragliche Beziehungen bieten unseren Kunden eine enorme Planungssicherheit und schaffen Vertrauen in einen eingespielten Service. Wir freuen uns, dass sich ständig neue Partner, sowie jetzt das EW Buchs, für unser Angebot entscheiden. EW Buchs kann damit ihren Endkunden topaktuelle und hochwertig encodierte Hollywood Blockbuster und weitere VoD-Inhalte zur Verfügung stellen.", so Boris A. Benefeld, Geschäftsführer OnDemand Deutschland.

Ocilion bietet in Kooperation mit OnDemand Deutschland einen technisch und inhaltlich sehr attraktiven und unkomplizierten VoD-Vorleistungsdienst mit interessanten, kommerziellen Konditionen für Netzbetreiber. Ocilion kümmert sich im Zuge seines VoD-Services um die gesamte technische und organisatorische Abwicklung, inklusive der automatischen Übertragung neuer Filme auf die Betreiber-Plattform und die tagesgenaue Aktivierung gemäß Verwertungsfenster. Die Unterstützung in der Vermarktung ist ebenfalls Teil des Angebots.

Über OnDemand Deutschland

ODD mit Sitz in München hat sich auf die Einrichtung von On-Demand-und Pay-per-View-Dienstleistungen für TV-Betreiber auf verschiedenen Plattformen im deutschsprachigen europäischen Raum spezialisiert. ODD wurde von dem marktführenden On-Demand- und PPV-Unternehmen ODG und der TMG, einem integrierten Medienunternehmen mit Sitz in München, gegründet. Die TMG verfügt über umfassende Lizenzrechte an einer der umfangreichsten Filmbibliotheken Europas bestehend aus Hollywoodfilmen und deutschsprachigen Produktionen.

Über OCILION IPTV Technologies GmbH

Ocilion mit Sitz im österreichischen Ried im Innkreis entwickelt und vertreibt seit dem Jahre 2004 IPTV Komplettlösungen an Netzbetreiber in Europa. Fernsehen wird damit interaktiv und multimedial. Die Ocilion Technologie eignet sich für xDSL, FTTx, HFC-Netze und Inhouse-Ethernet. Mit dem erfolgreichen Produkt iptvCarrier ist Ocilion hinsichtlich der Anzahl der getätigten Installationen bei Netzbetreibern Marktführer in der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Deutschland.

