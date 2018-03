Favoriten: Mit Travestie-Künstlern rund um den Globus

Wien (OTS) - "Meistertravestie vom Travestiemeister" heißt das Motto des Ensembles "Herr...liche Damen" und daran halten sich die Künstler auch bei ihrer neuen Produktion "It's Show Time". Am Samstag, 27. Juli, ist diese hinreißende Travestie-Revue im Böhmischen Prater im "Tivoli-Saloon" (10., Laaer Wald 30 c) zu sehen. Die verwandlungsfreudigen Akteure laden das Publikum zu einem Urlaub ein und der Buchstabe "A" spielt dabei eine große Rolle: Amerika, Asien, Afrika und Arabien sind die Ziele einer "phantastischen" Reise. Flotte Choreographien, packende Musik, attraktive Kostüme und edler Federschmuck werden das Publikum begeistern. Humor und Erotik dürfen bei der rasanten Tour rund um den Globus nicht fehlen. Die Ensembleleitung verspricht den Zuschauern sowohl "Glamour und Eleganz" als auch einen "Rausch der Farben" und tiefe Einblicke in die "World of Fantasy". Das Favoriten-Gastspiel der seit über 25 Jahren im In- und Ausland erfolgreichen Truppe organisiert der Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli". Beginn der Veranstaltung ist um 20.00 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Information und Kartenverkauf: Telefon 0650/717 82 04 bzw. Telefon 689 91 91. E-Mails an das Verbandsteam: saloon @ tivoliwien.at.

Allgemeine Informationen:

Travestie-Ensemble "Herr...liche Damen":

www.herrliche-damen.at

Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli":

www.tivoliwien.at

www.tivoli.at

