Erste Ladung von Angola LNG ausgeliefert

Soyo, Angola

Angola LNG hat erste Ladung nach Brasilien geliefert. Die Ladung mit 160.000 m3 - die im letzten Monat an Bord der SS SONANGOL SAMBIZANGA die Stadt Soyo verlassen hat - wurde sicher im Regasifizierungsterminal in der Guanabara-Bucht (Rio de Janeiro) entladen.

Die erste Lieferung der Ladung kommentierend, erklärte Artur Pereira, CEO, Angola LNG Marketing Ltd.: "Unsere oberste Priorität liegt auf der sicheren und zuverlässigen, Produktion und weltweiten Lieferung von angolanischen Flüssigerdgas. Das für diese oberste Priorität einhalten, haben wir mit der ersten Ladung bewiesen."

Es wird erwartet, dass bei voller Produktion über 70 Ladungen pro Jahr das Werk von Angola LNG verlassen werden, womit 5,2 Millionen Tonnen Flüssigerdgas (LNG) pro Jahr sowie Propan, Butan und Kondensat bereitgestellt werden.

Eine grosse Anzahl an wichtigen Vereinbarungen zum Verkauf und Kauf von Flüssigerdgas wurden mit Energieunternehmen weltweit unterzeichnet, womit Angola LNG ein starkes und vielfältiges Kundenportfolio aufweist. Weitere Vereinbarungen werden derzeit verhandelt.

Angola LNG ist eine Partnerschaft zwischen Sonangol, Chevron, BP, ENI und Total. Die Gesellschaft wird Erdgas fördern und verarbeiten und Flüssigerdgas und mitgeförderte Flüssigkeiten (LNG und NGLs) produzieren und vertreiben. Mit einer vorgesehenen Lebensdauer von mindestens 30 Jahren ist es die Vision von Angola LNG, ein zuverlässiger und wettbewerbsfähiger Anbieter, ein starker Partner für die Gemeinschaften und ein Vorbild für die wirtschaftliche Entwicklung von Angola zu sein. Das Projekt bietet eine Lösung zur Minimierung des Abfackelns und der Umweltverschmutzung durch das Einholen von assoziiertem Erdgas von Angolas Ölfeldern vor der Küste, damit wir unseren Kunden saubere und zuverlässige Energie und unseren Aktionären gute Renditen bieten können. Darüber hinaus wird das Unternehmen den lokalen Markt in Angola mit Flüssigerdgas und Erdgas für den industriellen Bedarf und für den allgemeinen Energiebedarf beliefern.

Angola LNG wird im Werk in Soyo, Angola, jährlich 5,2 Millionen Tonnen Flüssigerdgas - plus Erdgas, Propan, Butan und Kondensat -fördern, verarbeiten, verkaufen und liefern. Es ist eine der weltweit modernsten LNG-Verarbeitungsanlagen. Angola ist der zweitgrösste Erdölproduzent in Afrika südlich der Sahara. In Vergangenheit wurde das bei der Förderung freiwerdende Erdgas abgefackelt oder in die Lagerstätten zurückgeführt, doch Angola LNG bietet eine Lösung zur Reduzierung der Emissionen und zur Schaffung einer neuen Quelle für saubere Energie.

Aktionäre von Angola LNG sind Sonangol (22,8 %), Chevron (36,4 %), BP (13,6 %), ENI (13,6 %) und Total (13,6 %).

Mit 10 Mrd. $ ist das LNG-Projekt in Angola eine der seit jeher grössten Einzelinvestitionen in der angolanischen Erdöl- und Erdgasindustrie. Es verfügt über eine dedizierte Flotte von sieben LNG-Schiffen und drei Landungsbrücken für das Verladen (von LNG, Flüssigkeiten und verdichtetem Butan). Die Mission des Projekts ist es, das Abfackeln von Erdgas zu eliminieren, seinen Kunden saubere und zuverlässige Energie zu liefern und die Kapitalrendite (ROI) zu maximieren.

