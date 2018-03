Neues Volksblatt: "Schmieds Tür" von Markus EBERT

Ausgabe vom 25. Juli 2013

Linz (OTS) - Die Bewegungstherapie namens Lehrerdienstrechtsverhandlungen - nirgendwo mussten und müssen noch immer so viele Schritte aufeinander zugemacht werden wie in dieser Causa - hat einen interessanten Nebenschauplatz erhalten. Wobei:

Nebenschauplatz ist eigentlich eine Untertreibung für die politisch pikante Entwicklung, die sich rund um die SPÖ-Ministerinnen Gabriele Heinisch-Hosek und Claudia Schmied abspielt. So auffallend, wie die Beamtenministerin zuletzt das Heft in und der Unterrichtsministerin aus der Hand genommen hat, ist nur ein Schluss zulässig: Die SPÖ hat das Scheitern von Schmied nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern die Machtverhältnisse auch neu geordnet. Man darf gespannt sein, was Heinisch-Hosek alles unternimmt, um einen Erfolg einfahren zu können. Dass Schmied nicht mehr viel Rückhalt hat, dokumentiert nichts besser als die Aussage von Bürgermeister Michael Häupl im aktuellen News. Er schätze Geradheit, sagt Häupl in Bezug auf Schmied, um wörtlich so zitiert zu werden: "...nur wenn man vor sich eine dicke Wand sieht, durch die man mit dem Schädel nicht kommt, dann muss man schauen, wo vielleicht eine Tür ist oder ob man draußen herumkommt. Das gehört zur Politik". Vernichtender als in der Häupl eigenen Diktion kann ein Urteil eigentlich nicht ausfallen. Die einzige Tür, die für Schmied noch aufgeht, wird wohl die beim politischen Ausgang sein.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at