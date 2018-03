iGATE und Forbes tragen den iGATE CEO Cup auf globaler Ebene aus

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Im Zuge des zweiten iGATE CEO Cup werden CEOs von Global-2000-Unternehmen aus aller Welt vom 21. bis 22. März 2014 im prestigeträchtigen Pinehurst Golf Resort - dem Austragungsort der U.S. Open und der U.S. Women's Open Championships 2014 - bei einem

erstklassigen Golfturnier aufeinandertreffen, das einer Meisterschaft ähnelt

iGATE, das an der NASDAQ notierte führende Unternehmen für Outsourcing-Dienstleistungen, und Forbes, Herausgeber des Magazins Forbes und Betreiber von forbes.com, kündigten heute gemeinsam die zweite Auflage des Golfturniers iGATE CEO Cup an. Das erstklassige, einer Meisterschaft ähnelnde Golfturnier wird vom 21. bis 22. März 2014 auf den Golfkursen Nr. 2 und Nr. 8 des legendären Pinehurst Resort & Country Club in North Carolina (USA) stattfinden. Wie schon im Zuge des erstmals ausgetragenen Turniers im vergangenen Jahr wird Grand-Slam-Gewinner Gary Player erneut als Mitveranstalter des iGATE CEO Cup auftreten.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130717/629294 )

Bezüglich des Turniers erklärte Gary Player: "Der iGATE CEO Cup hat zur Schaffung eines spannenden Formats gemeinnütziger Turniere mit CEOs beigetragen, die aus zahlreichen führenden Unternehmen der Welt stammen und für einen guten Zweck gegeneinander antreten. Ich bin sehr glücklich, mein Engagement nach dem ersten iGATE CEO Cup zu Beginn des Jahres fortzuführen und nun dabei zu sein, wenn das Turnier in den Pinehurst Resort & Country Club umzieht und ein internationales Teilnehmerfeld mit CEOs aus aller Welt umfasst."

Im Jahr 2014 wird der iGATE CEO Cup global ausgerichtet: CEOs von Global-2000-Unternehmen werden eingeladen und um ein Preisgeld von 120.000 USD gegeneinander antreten. Der "Spieler des Turniers" erhält mit 40.000 USD nun ein doppelt so hohes Preisgeld wie bei der Erstveranstaltung. Die Gewinner werden ihr Preisgeld an Wohltätigkeitsorganisationen ihrer Wahl spenden.

"Ich freue mich auf ein weiteres erfolgreiches Turnier und natürlich darauf, herauszufinden, wer im Jahr 2014 die grösste Goldtrophäe der Welt in die Höhe stemmen darf," so Player.

Gary Player, einer der allerersten Mitglieder der World Golf Hall of Fame, gilt weithin als einer der grössten Golfer aller Zeiten. Im Laufe seiner Karriere, die bereits sechs Jahrzehnte andauert, hat der gebürtige Südafrikaner 165 Turniere gewonnen, darunter neun Major-Turniere auf der regulären Tour und neun weitere Major-Turniere auf der Senior Tour. Er ist einer von nur fünf Golfern und der einzige nichtamerikanische Golfer, der den begehrten Karriere-Grand-Slam gewinnen konnte.

Der rund um den Globus als Black Knight und internationaler Botschafter des Golfsports bekannte Player ist auch ein berühmter Golfplatzarchitekt und hat bereits an über 325 Designprojekten auf fünf Kontinenten mitgewirkt. Das von seinem Sohn Marc Player gegründete Unternehmen Black Knight International umfasst Gary Player Design, Player Real Estate, Black Knight Enterprises sowie die The Player Foundation, deren Hauptziel in der Ausbildungsförderung unterprivilegierter Kinder aus aller Welt besteht.

Die schwerste und grösste Goldtrophäe der Welt

Die Siegestrophäe des iGATE CEO Cup ist die grösste und schwerste Goldtrophäe der Welt. Designt wurde sie von dem in Indien lebenden Guiness-Weltrekordhalter Amit Pabuwal. Der 21 Zoll hohe iGATE CEO Cup ist eine Kreation von unbezahlbarem Wert. Er ist eineinhalb Mal so gross wie der FIFA-WM-Pokal, bei dem es sich bis dato um die grösste Trophäe handelte. Die Trophäe besteht aus 8,6 Kilogramm Gold und ist mit Diamanten und Rubinen verziert.

Der Austragungsort

Der 1895 gegründete und sich im Herzen von North Carolina befindende Pinehurst Resort & Country Club ist ein 2.000 Acres grosses Anwesen mit preisgekröntem Spa, acht Golfkursen, Tennisanlagen und Aktivitätsangeboten für die ganze Familie. Pinehurst gilt als Wiege des amerikanischen Golfsports. Hier fanden bereits mehr einzelne Golfturniere statt als an jedem anderen Austragungsort Amerikas, darunter auch die U.S. Open, das PGA Championship, die Ryder Cup Matches, das TOUR Championship und viele weitere mehr. Darüber hinaus wird die Anlage im Jahr 2014 als Austragungsort der U.S. Open und der U.S. Women's Open Championships dienen.

Das im Januar dieses Jahres erstmals im TPC(R) Sawgrass in Ponte Vedra Beach im US-Bundesstaat Florida veranstaltete Golfturnier iGATE CEO Cup wurde unter verschiedenen CEOs nordamerikanischer Unternehmen ausgetragen, wobei das Preisgeld in Höhe von 100.000 USD an die bevorzugten Wohltätigkeitsorganisationen der Gewinner ging. Der ehemalige Autotrader-CEO Chip Perry ging aus dem ersten Turnier als Gewinner hervor und spendete sein Preisgeld in Höhe von 20.000 USD an die Watauga (N.C.) Humane Society.

Informationen zu iGATE

Die iGATE Corporation ist der erste Anbieter von integrierten Lösungen auf technologischer und operativer Ebene (iTOPS), der über ein komplettes Outsourcing-Angebot in den Bereichen Beratung, Technologie und Geschäftsprozesse sowie über Produkt- und Verfahrenslösungen auf Grundlage eines sich an Geschäftsergebnissen orientierenden Modells verfügt. iGATE hat über drei Jahrzehnte Erfahrung als IT-Dienstleister vorzuweisen, ist dank der iTOPS-Plattform an verschiedensten Standorten rund um den Globus vertreten und verfügt über einen Talentpool, der sich aus über 28.500 Mitarbeitern zusammensetzt. Mit seinen effektiven Lösungen versorgt das Unternehmen durchgehend über 300 Firmen, darunter auch Fortune-1000-Unternehmen, aus vielen verschiedenen Branchen: Bank-und Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel, Vertrieb und Logistik, Medien, Unterhaltung, Freizeit und Reisen, Energie und Versorgung sowie der öffentliche Sektor und unabhängige Softwareanbieter. Besuchen Sie http://www.iGATE.com für nähere Informationen.

Die iGATE Corporation ist an der NASDAQ unter dem Tickersymbol "IGTE" vertreten.

Folgen Sie iGATE auf Twitter: @iGATE_Corp (https://twitter.com/iGATE_Corp)

Folgen Sie dem iGATE CEO Cup auf Twitter: @iGATECEOCup ( https://twitter.com/iGATECEOCup)

iGATE auf FaceBook: http://www.facebook.com/igatecorporation

Informationen zu Forbes Media

Forbes Media LLC, der Herausgeber des Magazins Forbes und Betreiber von forbes.com, ist eine massgebliche Quelle für Nachrichten und Informationen aus den Bereichen Wirtschaft, Investitionen, Technologie, Unternehmerturm, Führungsverhalten und Leben im Wohlstand. Laut Omniture verzeichnet Forbes.com, eine führende Business-Website, derzeit nahezu 48 Millionen Unique Visitors pro Monat. Das Magazin Forbes sowie Forbes Asia und Forbes Europe erreichen ein globales Publikum von 5 Millionen Lesern. Die iPad-App des Magazins Forbes



vereint Erzähltalent im Printbereich mit Social Sharing und dem Web. Das Unternehmen publiziert überdies das Magazin Forbes Life sowie 28 Lokalausgaben auf Lizenzbasis in aller Welt.

Informationen zu Gary Player

Gary Player, häufig auch Black Knight genannt, steht symbolisch für all das, was Weltklassegolf ausmacht und immer ausmachen sollte. Der im Jahr 2013 sein 60. Jubiläum als Berufsgolfer feiernde Player ist in jeder Hinsicht ein echter Champion. Weltweit hat er bereits 165 Profiturniere gewonnen und im Zuge der gemeinnützigen Bemühungen der The Player Foundation über 50 Millionen USD zur Ausbildung unterprivilegierter Kinder bereitgestellt. Als wahrer Meister des Spiels und weltweit führender Golfplatzdesigner war Player bereits in die Gestaltung von über 325 Golfkursen der Welt involviert.

Als Gary Player 1965 im Alter von 29 Jahren die US Open gewann, war er nach Ben Hogan und Gene Sarazen erst der dritte Golfer, der sich den Grand Slam sichern konnte. Seither ist es einzig den bekannten Namen Jack Nicklaus und Tiger Woods gelungen, in diesen elitären Kreis aufzusteigen. Auf der regulären PGA Tour hat Player bisher neun Major-Turniere gewonnen - und neun weitere auf der Senior oder Champions Tour folgen lassen. Er war bereits drei Mal Kapitän des President's Cup und wurde im Jahr 2000 als Südafrikas Sportler des Jahrhunderts ausgezeichnet.

Neben seiner 40-jährigen Erfahrung als Golfplatzdesigner ist Player derzeit als globaler Botschafter der World Golf Hall of Fame aktiv und besitzt zudem einen Ehrendoktortitel in Rechtswissenschaften der St. Andrews University. Aufgrund seiner legendären Karriere und humanitären Bemühungen erhielt er bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter den PGA Tour Lifetime Achievement Award 2012, den PGA Tour Payne Stewart Award 2006 und den Laureus Lifetime Achievement Award 2003.

Der im südafrikanischen Johannesburg geborene Player ist um die Welt gereist und hat an zahlreichen Sportveranstaltungen teilgenommen. Nachdem er insgesamt über 15 Millionen Meilen (25 Millionen Kilometer) zurückgelegt hat, gilt er weithin als The World's Most Traveled Athlete(TM). Wenn er nicht gerade mit der An- oder Abreise zu Sportveranstaltungen beschäftigt ist, verbringt Player seine Zeit auf einem Gestüt in Südafrika, wo er bereits über 2000 siegreiche Vollblutrennpferde gezüchtet hat, und in seinem Domizil auf Jupiter Island in Hobe Sound im US-Bundesstaat Florida.

Pressekontakt iGATE Prabhanjan Deshpande "PD" Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit +91-80-4104-5006 PD@iGATE.com Forbes Media Mia Carbonell +1-212-620-2288 mcarbonell@forbes.com Gary Player Group, Inc. Grace Lipscomb-Vine Archivistin/Medienkoordinatorin Tel.: +1-864-477-2720 grace@garyplayer.com Regionale Pressekontakte Indien Shoma Ghosh Adfactors PR +91-9820091196 shoma.ghosh@adfactorspr.com Amrita Panja Adfactors PR +91-9920081123 amrita.panja@adfactorspr.com Nordamerika Anu Kher Gutenberg Communications +1-(646)-775-6301 Anu@gutenbergpr.com Meagan Ostrowski Gutenberg Communications +1-(212)-810-4394 Meagan@gutenbergpr.com Europa Radha Ahlstrom-Vij Gutenberg Communications +44-75-8424-1132 Radha@gutenbergpr.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130717/629294