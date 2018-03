ASFINAG: Keine Rede von Stillstand - Arbeiten für Projekte in Niederösterreich laufen auf Hochtouren!

Wien (OTS) - Als "irreführend und inhaltlich falsch" wertet ASFINAG Bau-Geschäftsführer Alexander Walcher heutige Aussagen zu wichtigen Straßenprojekten in Niederösterreich: "Von einem Stillstand kann gar keine Rede sein. Die Projekte in Niederösterreich sind für die ASFINAG von besonderer Bedeutung - wir arbeiten daran mit Hochdruck." Daher stellt die ASFINAG klar:

A 5 Nord Autobahn: Der UVP-Änderungsbescheid liegt vor, die wasserschutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren laufen. Die Bauvorbereitungsarbeiten inklusive Rodungen beginnen noch heuer. Die Bauausschreibung erfolgt spätestens Anfang 2014 - die Hauptarbeiten des Abschnitts zwischen Schrick und Poysbrunn beginnen Mitte des kommenden Jahres.

S 1 Wiener Außenring Schnellstraße: Die UVP-Verhandlungen sind abgeschlossen, der Bescheid wird in den nächsten Monaten erwartet -Parallel dazu arbeitet die ASFINAG an den Materienrechtsverfahren (z.B. Naturschutzverfahren) und bereitet auch schon die Bauausschreibung vor. Auch die Vorbereitungen für die Grundeinlöse sind sehr weit gediehen. Ein Baubeginn 2014 ist also wie immer kommuniziert sehr realistisch.

S 8 Marchfelder Schnellstraße: Die S 8 hängt unmittelbar mit der Errichtung der S 1 zusammen - nur gemeinsam mit der S 1 ist die S 8 auch verkehrswirksam. Die Auflage der Umweltverträglichkeitserklärung ist ein wichtiger Meilenstein im Verfahren. Die ASFINAG erwartet diese im Spätherbst 2013: Bürgerinnen und Bürger sind damit aufgerufen, Stellungnahmen und Anregungen abzugeben. Damit sollte die Auflage des UVP-Gutachtens im Frühjahr 2014 erfolgen, ein Bescheid im Laufe des Jahres 2014 und - bei paralleler Vorab-Aufbereitung der naturschutzrechtlichen Prüfungen - ein Baubeginn mit bauvorbereitenden Maßnahmen Ende 2014 möglich sein.

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Mag. Christian Spitaler, MAS

Pressesprecher

Tel: +43 (0)50108-10835, Mobil:+43 664-60108 10835

mailto: christian.spitaler @ asfinag.at

www.asfinag.at