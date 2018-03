Heinzl: ÖVP-Umweltsprecher will Bauen ohne Ergebnisse der Umweltprüfungen abzuwarten

Wien (OTS/SK) - "Dass die Umwelt, die wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen, für die ÖVP kein großes Thema ist, ist nichts Neues. Aber dass der ÖVP-Umweltsprecher Schultes die Infrastrukturministerin jetzt schon kritisiert, weil sie den Abschluss von Behördenverfahren zur Umweltverträglichkeit für Straßenprojekte in Niederösterreich abwartet, da fehlen einem die Worte", ist SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl erstaunt über die absurde Forderung des ÖVP-Umweltsprechers und Präsidenten der Landwirtschaftskammer NÖ, Schultes, zu bauen, bevor die Umweltprüfungen von Bund und Land abgeschlossen sind. Zugleich betont der SPÖ-Verkehrssprecher, dass in Niederösterreich massiv in den Ausbau der Hochleistungsinfrastruktur investiert wird. ****

Zumindest der Umweltsprecher der ÖVP müsste wissen, dass dann gebaut wird, wenn sich die Umweltverträglichkeit der Projekte erwiesen hat. "Deswegen gibt es Umweltverträglichkeitsprüfungen, Schultes hat sie als Abgeordneter im Parlament selbst mitbeschlossen", so Heinzl.

Gerade in Niederösterreich ist in den letzten Jahren unter Verkehrsministerin Doris Bures massiv in den Infrastrukturausbau investiert worden. "Bures und die SPÖ stehen für ein ökonomisch und ökologisch kluges Verkehrskonzept, das in die Zukunft gerichtet ist und der Bevölkerung und der Umwelt zu Gute kommt. Das heißt, dass die Projekte zügig umgesetzt werden und dass davor alle notwendigen und gesetzlichen vorgeschriebenen Umweltprüfungen von Bund und Land abgeschlossen sind", so Heinzl. (Schluss) mis/sl

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum