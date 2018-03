Perl: Das Team der Richterinnen und Richter für das Bundesverwaltungsgericht ist komplett

Bundespräsident ernennt 80 neue Richterinnen und Richter

Wien (OTS) - "Das Team der 168 Richterinnen und Richter für das Bundesverwaltungsgericht ist komplett", freut sich Präsident Harald Perl, nachdem Bundespräsident Heinz Fischer heute Vormittag die vorgeschlagenen Personen zu Richterinnen und Richtern ernannt hat. Zu den Richterinnen und Richtern, die vom Asylgerichtshof bzw. dem Bundesvergabeamt ins Bundesverwaltungsgericht wechseln, kommen ausgewiesene Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen hinzu.

"Ich bin überzeugt, dass die ausgewählten Juristinnen und Juristen für die bevorstehenden Aufgaben am neuen Gericht bestens geeignet sind. Sie haben im Auswahlverfahren gezeigt, dass sie in der Lage sind, das Richteramt erfolgreich ausfüllen zu können. Mit diesem Team werden wir dafür sorgen, dass der Gerichtsbetrieb ab 1. Jänner 2014 reibungslos funktioniert", so Perl weiter.

Die neuen Richterinnen und Richter sind ausgewiesene Fachleute aus Ministerien, Gebietskörperschaften und Institutionen. Unter den 42 Frauen und 38 Männern sind Top-Juristinnen und Juristen vor allem aus jenen Fachbereichen, die das Bundesverwaltungsgericht judizieren wird.

"Die nun vom Bundespräsident ernannten Richterinnen und Richter sind das Ergebnis eines monatelangen mehrstufigen Auswahlprozesses. Wir haben eines der aufwendigsten Aufnahmeverfahren, die es im öffentlichen Dienst je gab, durchgeführt", sagte Vizepräsident Michael Sachs.

538 Juristinnen und Juristen haben sich für die ausgeschriebenen Richterplanstellen beworben. Die Bewerberinnen und Bewerber absolvierten ein Assessment, in dem vor allem die Kommunikationsfähigkeit, Selbstorganisation und Entschlusskraft -alles wesentliche Eigenschaften und Voraussetzungen für ein Richteramt - getestet wurden. Dieses Assessment wurde mit einem externen Personalberatungsunternehmen durchgeführt. Nach Auswertung der Ergebnisse absolvierten 201 Personen ein Hearing vor der Begutachtungskommission, die aus dem Präsidenten und Vizepräsidenten des Bundesverwaltungsgerichts wie zwei erfahrenen Sektionschefinnen bestand. Die Begutachtungskommission hat am Ende des Prozesses der Bundesregierung einen einstimmig beschlossenen Vorschlag zur Entscheidung vorgelegt.

Nach der medialen Berichterstattung der vergangenen Tage stellte Präsident Harald Perl fest: "Wir haben höchst qualifizierte Juristinnen und Juristen ausgewählt. Alle Kolleginnen und Kollegen haben im Auswahlverfahren bewiesen, dass sie die neuen Herausforderungen erfolgreich erfüllen werden". Nun werde man die kommenden Monate nützen, um sich gemeinsam auf den Start des Gerichts am 1. Jänner 2014 vorzubereiten, so der Präsident abschließend.

